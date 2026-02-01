沖繩深潛2週只為等一個哈欠 「疲憊的魚」奪攝影賽最大獎

「海洋藝術水下攝影比賽」最大獎暨黑水獎項首獎。Steven Kovacs｜Ocean Art 2025



全球最大水下攝影獎「海洋藝術水下攝影比賽」，1月公布2025年得獎名單，最大獎是加拿大攝影師科瓦克斯在日本所攝、一隻打哈欠的「疲憊的魚」，這張照片同時也是「黑水」獎項首獎，而此獎項中科瓦克斯另外2張照片分佔二獎、四獎，他一人幾乎把黑水獎項全包了。

「海洋藝術水下攝影比賽（Ocean Art Underwater Photo Competition）」由《水下攝影指南（Underwater Photography Guide）》主辦，今年有來自90國攝影師參賽，獎金與獎品總值達6萬美元（約189萬元台幣）。本文圖片獲主辦單位授權刊登。

加拿大攝影師科瓦克斯（Steven Kovacs）的「疲憊的魚」攝於沖繩群島的久米島，他說之前看到有人在此拍攝了少見的鮟鱇魚品種，一心想來拍照，誰知在久米島進行2週黑水深潛卻連個影都沒。

「海洋藝術水下攝影比賽」黑水獎項二獎「雌鮟鱇魚」，也是科瓦克斯的作品。Steven Kovacs｜Ocean Art 2025

就在2週行程尾聲他幾乎放棄時，心心念念的鮟鱇魚忽然現身，雖然這位模特兒不太配合，頗難拍照，「我非常幸運地捕捉到牠對鏡頭打哈欠的那一瞬間」，這張打著呵欠的「疲憊的魚」獲得攝影賽「黑水」項目首獎，同時也榮獲攝影賽最大獎。

科瓦克斯另有2張照片也在「黑水」項目獲獎，分別是二獎「雌鮟鱇魚」與四獎「親密伴侶」，2照片都攝於美國佛州海域。

「海洋藝術水下攝影比賽」黑水獎項四獎「親密伴侶」，也是科瓦克斯的作品。Steven Kovacs｜Ocean Art 2025

其他的獎作品

「海洋藝術水下攝影比賽」黑水獎項三獎作品。Giancarlo Mazarese｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」黑水獎項優勝作品。Yoichi Sato｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」裸腮獎項首獎。Paolo Bausani｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」肖像獎項首獎。Galice Hoarau｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」黑白獎項首獎。Patrick Désormais｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」海洋生物行為獎項首獎。Jeon Min Seok｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」微距獎項首獎。Daniel Sly｜Ocean Art 2025

