沖繩無障礙旅遊登場ITF台北國際旅展

沖繩無障礙旅遊門戶讓行動不便者也能自在地探索沖繩，讓沖繩被譽為「日本最友善的海島」。（圖片/擷取自沖繩縣無障礙旅遊門戶官網）

「旅行，應該是所有人的自由。」日本沖繩非營利組織「無障礙旅遊門戶」法人代表親川修（Oyakawa Osamu）表示。





沖繩無障礙旅遊門戶長年於那霸、石垣、福岡、羽田等主要機場設立無障礙服務窗口，為身心障礙者與高齡旅客提供旅遊諮詢、接送與設備租借服務，讓行動不便者也能自在地探索沖繩。這份用心，讓沖繩被譽為「日本最友善的海島」。





透過水中沙灘輪椅讓高齡者與身心障礙者得以真實親近海洋。（圖片攝影/李傳惠）（翻攝自沖繩無障礙旅遊門戶2025ITF台北國際旅展攤位)

讓每一個人都能「到達海邊」

親川修分享，沖繩無障礙旅遊團隊提供的體驗不僅是硬體設施，更是旅途中「心理上的無障礙」。在沖繩，不論是能進入水中的沙灘輪椅、為行動不便者設計的透明獨木舟，或由專業教練陪同的潛水活動，都讓高齡者與身心障礙者得以真實親近海洋。

親川修表示：「我們的旅客裡，台灣人占了兩成以上，每年約八千人。他們特別喜歡在石垣島或那霸體驗水上活動。」





這項經驗也啟發了小琉球近年推動「無障礙海島旅遊」的努力，從旅宿到海上活動，正逐步打造屬於台灣的友善旅遊模式。





沖繩無障礙旅遊門戶長年為身心障礙者與高齡旅客提供旅遊諮詢、接送與設備租借服務。（圖片/擷取自沖繩縣無障礙旅遊門戶官網）

從友善出發，讓觀光更永續

無障礙旅遊門戶已深耕無障礙旅遊 18 年，並與沖繩縣觀光局合作推動「人人都能享受的旅程」計畫，整合無障礙住宿、交通、餐飲與支援服務。這次親川修也特別來台，參加 2025 ITF 台北國際旅展，希望透過展會交流，分享沖繩無障礙旅遊經驗，推動跨國合作。





「當每個人都能被看見，旅遊才真正有意義。」親川修說。無障礙旅遊不只是照顧特定族群，更是觀光永續與社會包容的核心。這場從沖繩延伸到小琉球的旅程，正在改變我們對「旅遊自由」的想像。





2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓盛大舉辦。「日本館」今年以 207個攤位、114個日本參展單位打破歷年紀錄，佔據南港展覽館一樓近四分之一的展區。

無障礙旅遊門戶參加 2025 ITF 台北國際旅展，分享沖繩無障礙旅遊經驗。圖片左二法人代表親川修。（圖片攝影/李傳惠)

沖繩縣無障礙旅遊門戶官網：

https://okibf.jp/tw/sightseeing-tw/





ITF台北國際旅展

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館 1館

展期票價：200元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3