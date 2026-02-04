沖繩縣副知事率團首訪高 聚焦智慧城市與新創合作

羅達生(右)歡迎大城肇(左)首度率團訪高。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 沖繩縣副知事大城肇就任後，4日首度率團訪問高雄，與副市長羅達生就智慧城市應用、亞洲新灣區開發及新創生態系進行深入交流。羅達生表示，高雄致力產業轉型與發展智慧城市，沖繩則在AI與ICT產業發展表現亮眼，未來將持續拓展智慧城市、數位轉型及新創合作，共同創建更緊密的台日夥伴關係。訪團亦參訪交通局智慧運輸中心，並搭乘輕軌瞭解高雄港灣發展，體驗高雄智慧治理與綠色交通推動成果。

「台灣與沖繩地緣相近，往來非常緊密。」羅達生表示，高雄的新創基地「大港創艦」近年分別與沖繩IT創新策略中心(ISCO)及沖繩「FOURSEAS」株式會社簽署合作意向書，共同推動台日新創產業合作，促進雙方新創資源交流，期盼未來從觀光經貿進一步拓展至數位轉型合作，深化雙邊夥伴關係。

廣告 廣告

大城肇對高雄透過大數據分析提供疏運建議的智慧交通系統表達高度肯定，尤其沖繩目前積極推動產業轉型與數位革新，而高雄在智慧運輸的推動成果與亞灣新創園的新創發展極具參考價值，未來將持續促進雙方在觀光、經貿、企業招商及教育交流等面向的合作，逐步建立更緊密的夥伴關係。

在觀光交流方面，台灣與沖繩也是重要的夥伴。連續兩年，日本旅客來台人次位居各國之冠；大城則回饋，去年造訪沖繩的台灣旅客已突破90萬人次，居外國旅客量之首，顯示雙方在觀光交流上日益緊密。羅達生強調，目前高雄已與日本締結6個友好城市，並透過簽署合作備忘錄及跨局處整合，期待未來持續推動與沖繩的多元合作，分享雙邊城市治理經驗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

碾壓預期！業績、財測皆超越預期 Palantir盤後股價漲7%

直言輝達與OpenAI合作生變傳聞超莫名！ 黃仁勳：還要參與下一輪募資

沖繩縣訪團拜會高市府團隊。 圖：高雄市行國處/提供

沖繩縣訪團搭乘高雄輕軌。 圖：高雄市行國處/提供