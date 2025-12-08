沖繩美食隱藏版！國際通Kuninda以儀式感復刻琉球王國款待文化，必嚐花生豆腐與入口即化沖繩風炖豬肉塊

日本沖繩｜ Kuninda く にんだ那覇

走在熱鬧的國際通，原本只想隨意吃點東西，

沒想到日本朋友替我們安排了一家她極力推薦的小店～Kuninda くにんだ那覇。

從走進店裡的那一刻起，

我就知道這是一頓會被記住的午餐；

空間靜柔、氣氛沉穩，還帶著一點儀式感，

讓人不知不覺慢下腳步、放下心事。

而料理一上桌，我確定：

這一餐，是沖繩的「島嶼溫度」，也是琉球款待文化最美的展現之一。

氛圍先療癒：用餐空間竟然有「儀式感伸展台」

Kuninda 的空間很迷人，柔光、溫暖、安靜，

但最讓我驚喜的，是 吧台後方那扇低調的小門。

料理不是從廚房端到前台，而是老闆娘會從那扇門輕輕打開，

把料理推向吧台，如同料理走上伸展台般亮相。

這個出菜方式真的非常特別，也讓每一道料理都有被「呈現」的感覺。

等待料理時，老闆娘甚至拿出她珍藏的琉球陶器與杯具，

像小型展覽般讓我們把玩欣賞，

在那一刻，整間餐廳的時間節奏變得很柔軟、很生活化。

日本朋友與之前曾造訪過的說：「這家我很推薦。」

果然一坐下就知道她真的選對了。

沖繩食材，是島嶼最迷人的語言

沖繩真的很適合做料理。

芋頭、苦瓜、青木瓜、冬瓜、島蔥、海藻、全豬文化、近海的魚……

每樣食材都沐浴在島上的陽光、海風與土壤裡。

琉球料理也因此有著獨特的魅力：

融合中國、日本技法，再加一點「食療」哲學，

味道自然、乾淨、不浮誇，但極度耐吃。

《うとういむち街膳》：琉球王國的款待文化，現代版復刻

Kuninda 主打的套餐叫 Utuimuchi Gozen（うとういむち街膳），

「Umimuchi」在琉球語中代表「好客」，

古代沖繩以款待來自亞洲各地的貴客而聞名，

是琉球王國最驕傲的傳統之一。

如今，Kuninda 用現代的方式，把這份文化重新端上餐桌，

既有傳統精神，又有細緻呈現。

套餐亮點：每一道都是琉球靈魂的小章節

琉球花生豆腐

Q 彈帶黏性，花生香氣柔和，是最代表琉球的料理之一。

海藻醋（もずく酢）

沖繩盛產海蘊（mozuku），口感滑順、酸味清爽。

章藥摔豆腐

豆腐與白芝麻的柔香，加上山藥的黏稠，非常細緻。

葱束魚板卷

魚板捲小蔥段，淋上微醋調味，清爽的一道。

炸田芋

甜鹹交錯，沖繩祈福料理中常見的家常滋味。

沖繩風炖豬肉塊

以泡盛、味噌、醬油慢燉的五花肉，入口即化。

炒海帶絲

海味濃郁，簡單卻充滿沖繩家庭味。

腌島野菜

苦瓜等島菜以低鹽醃製，爽口開胃。

豬齒魚刺身（イラブチャー）

隆頭魚刺身，搭配當地海鹽提味，鮮甜帶彈性。

沖繩風炊飯

以豬肉湯與昆布湯蒸煮出來的深度香氣。

沖繩味噌湯

偏甜白味噌，配料豐富，非常家常。

黑糖紅豆甜品 × 茉莉花茶

以最在地的黑糖熬煮的紅豆，甜而不膩。

店家多數料理以「煮肉湯」調味，因此味道溫潤、厚實、卻不死鹹。

一頓飯，吃見島嶼的溫度

Kuninda 的料理沒有華麗的裝飾，

卻有著料理人心意的溫度。

老闆娘展示的陶器、料理從「伸展台」般的小門端出、

日本朋友用心安排、

餐桌前的大笑與輕鬆，

在這裡吃飯，不只是吃飽，

更像是島嶼給旅人一份安靜的擁抱。

如果你也想在國際通找到一個慢下來的地方，

Kuninda 是我會放進名單的那種小店。

Kuninda くにんだ那覇

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾１丁目２−7 真喜屋ビル 1F

官方網站：kuninda.jp

+81 70-1266-5821

文章來源：快樂雲愛旅行