沖繩美食隱藏版！國際通Kuninda以儀式感復刻琉球王國款待文化，必嚐花生豆腐與入口即化沖繩風炖豬肉塊
走在熱鬧的國際通，原本只想隨意吃點東西，
沒想到日本朋友替我們安排了一家她極力推薦的小店～Kuninda くにんだ那覇。
從走進店裡的那一刻起，
我就知道這是一頓會被記住的午餐；
空間靜柔、氣氛沉穩，還帶著一點儀式感，
讓人不知不覺慢下腳步、放下心事。
而料理一上桌，我確定：
這一餐，是沖繩的「島嶼溫度」，也是琉球款待文化最美的展現之一。
氛圍先療癒：用餐空間竟然有「儀式感伸展台」
Kuninda 的空間很迷人，柔光、溫暖、安靜，
但最讓我驚喜的，是 吧台後方那扇低調的小門。
料理不是從廚房端到前台，而是老闆娘會從那扇門輕輕打開，
把料理推向吧台，如同料理走上伸展台般亮相。
這個出菜方式真的非常特別，也讓每一道料理都有被「呈現」的感覺。
等待料理時，老闆娘甚至拿出她珍藏的琉球陶器與杯具，
像小型展覽般讓我們把玩欣賞，
在那一刻，整間餐廳的時間節奏變得很柔軟、很生活化。
日本朋友與之前曾造訪過的說：「這家我很推薦。」
果然一坐下就知道她真的選對了。
沖繩食材，是島嶼最迷人的語言
沖繩真的很適合做料理。
芋頭、苦瓜、青木瓜、冬瓜、島蔥、海藻、全豬文化、近海的魚……
每樣食材都沐浴在島上的陽光、海風與土壤裡。
琉球料理也因此有著獨特的魅力：
融合中國、日本技法，再加一點「食療」哲學，
味道自然、乾淨、不浮誇，但極度耐吃。
《うとういむち街膳》：琉球王國的款待文化，現代版復刻
Kuninda 主打的套餐叫 Utuimuchi Gozen（うとういむち街膳），
「Umimuchi」在琉球語中代表「好客」，
古代沖繩以款待來自亞洲各地的貴客而聞名，
是琉球王國最驕傲的傳統之一。
如今，Kuninda 用現代的方式，把這份文化重新端上餐桌，
既有傳統精神，又有細緻呈現。
套餐亮點：每一道都是琉球靈魂的小章節
琉球花生豆腐
Q 彈帶黏性，花生香氣柔和，是最代表琉球的料理之一。
海藻醋（もずく酢）
沖繩盛產海蘊（mozuku），口感滑順、酸味清爽。
章藥摔豆腐
豆腐與白芝麻的柔香，加上山藥的黏稠，非常細緻。
葱束魚板卷
魚板捲小蔥段，淋上微醋調味，清爽的一道。
炸田芋
甜鹹交錯，沖繩祈福料理中常見的家常滋味。
沖繩風炖豬肉塊
以泡盛、味噌、醬油慢燉的五花肉，入口即化。
炒海帶絲
海味濃郁，簡單卻充滿沖繩家庭味。
腌島野菜
苦瓜等島菜以低鹽醃製，爽口開胃。
豬齒魚刺身（イラブチャー）
隆頭魚刺身，搭配當地海鹽提味，鮮甜帶彈性。
沖繩風炊飯
以豬肉湯與昆布湯蒸煮出來的深度香氣。
沖繩味噌湯
偏甜白味噌，配料豐富，非常家常。
黑糖紅豆甜品 × 茉莉花茶
以最在地的黑糖熬煮的紅豆，甜而不膩。
店家多數料理以「煮肉湯」調味，因此味道溫潤、厚實、卻不死鹹。
一頓飯，吃見島嶼的溫度
Kuninda 的料理沒有華麗的裝飾，
卻有著料理人心意的溫度。
老闆娘展示的陶器、料理從「伸展台」般的小門端出、
日本朋友用心安排、
餐桌前的大笑與輕鬆，
在這裡吃飯，不只是吃飽，
更像是島嶼給旅人一份安靜的擁抱。
如果你也想在國際通找到一個慢下來的地方，
Kuninda 是我會放進名單的那種小店。
Kuninda くにんだ那覇
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾１丁目２−7 真喜屋ビル 1F
官方網站：kuninda.jp
+81 70-1266-5821
文章來源：快樂雲愛旅行
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 23
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 21
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 1077
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 24
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 12
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 224
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 182
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 141
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 102
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 474
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 163
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 13 小時前 ・ 9
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 9 小時前 ・ 4
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 148