沖繩那霸基地開放日 美軍首次參展 航空嘉年華2025展現龐大募兵、旅遊價值

沖繩那霸自衛隊基地一年開放一次，今年照樣吸引近五千民眾共襄盛舉，現場的台灣人可能超過700人。（攝影／鄭國強）

每年12月的第二個禮拜日，是那霸基地年度開放日「美麗島航空嘉年華2025」，台灣人不需要出示護照、證件就可以參加的航空祭，今年美軍還破天荒從岩國基地調來兩台F-18參展，等於替航空迷節省了旅費、奔波，已經算是「所有願望一次滿足」了。

日本航空自衛隊的F-15J是那霸基地的主角，起飛時兩顆引擎帶來的強力聲爆感是在台灣聽不到的。（攝影／鄭國強）

航空展在早上9點正式開放，人群從四面八方都往捷運赤嶺站集中，全家大小、攝影愛好者、航空迷都往那霸基地入口移動，因為一年之中只有這一天普通的平民可以進去基地。

由T-4教練機和F-15J戰鬥機進行的空中分列式。（攝影／鄭國強）

先是走了一段上坡進入基地後，是往下走300公尺的一段路，還沒有到，就看到幾台F-15戰鬥機起飛掠過，馬上從強而有力的引擎聲響吸引注意力。

日本航空自衛隊的F-15J是那霸基地的主角，因此公告的各款飛機出場，都由F-15來串場，例如F-15和T4的分列式、F-15和預警機E2D、U-125A及P3C反潛機的空中分列式等等。F-15J本身的飛行表演已經非常的精彩，堪稱底片殺手，翻滾、展現高G飛行技巧，耳邊除了F-15的引擎聲就是上百台相機高速連拍的快門聲音。

那霸基地的F-15J是和中國軍機、軍艦接觸最多次的日本航空隊，民眾可以近距離接觸。（攝影／鄭國強）

那霸基地安排的節目緊湊，幾乎每隔半小時就一次飛行演出，最馳名的還是藍色衝擊波特技小組的飛行演出，以T-4機各種高難度動作、炸彈開花等令人目不轉睛、嘆為觀止，藍色衝擊波幾乎是日本各基地開放的重要節目了。

藍色衝擊波特技小組的飛行演出一項是日本各大航空展的重頭戲，精湛的飛行技術傳承了當年在奧運飛出奧運五環的傳統。（攝影／鄭國強）

今年參觀那霸基地開放，對航空迷來說最大的「彩蛋」就是美軍首次派軍機參展，這是那霸基地航空展的首例，兩台從岩國基地的海軍陸戰隊232紅魔鬼中隊的F /A-18CD大黃蜂戰鬥機。

今年參觀那霸基地開放，對航空迷來說最大的「彩蛋」就是美軍首次派軍機參展，還是兩台岩國基地現役的大黃蜂F-18戰機。（攝影／鄭國強）

兩架大黃蜂尾翼上的紅魔鬼圖案是光榮象徵，這支部隊打過第二次世界大戰、越戰、沙漠風暴、阿富汗「持久自由行動」，如今被部署在印太戰略的前緣、衝突的邊界，如果好萊塢要拍一部航空版的「怒火邊界」電影，男主角無疑是這支部隊。

那霸基地開放幾乎每半小時就有一次飛行活動，讓民眾大呼過癮。（圖片來源／那霸基地官方網站）

另外，美軍還派了號稱黑鷹直升機家族中最強的一款HH-60W直升機參展，這是一款近年才問世的美軍最新型戰鬥救援直升機，能夠執行夜間搜救任務，有更大的航程和滯空時間，取代原來的HH-60G直升機。

日本以F-16為基礎開發的F-2戰鬥機也是在台灣看不到的。（攝影／鄭國強）

另外就是在台灣看不到的飛機，F-15J是首發，還有日本基於英國霍克800（Hawker 800）噴射商務機改裝的通用運輸/搜救機U-125A，它多次出動搜救任務，是非常成熟的機種。被藍色衝擊波採用的T-4教練機（又稱川崎T-4）是日本航空自衛隊1980年代自行開發的教練機，空自飛官對此機的暱稱為海豚，在地面展示時可以讓民眾進駕駛艙拍照的。

日本航空自衛隊現場的搜救表演也非常精采。（攝影／鄭國強）

另一部分是地面展示，包括地面上的F-15戰機，日本以F-16為基礎開發的F-2戰鬥機、E-2D預警機、P-3C反潛機，C-130運輸機、日本行政專機、愛國者防空飛彈、日本自行研發的03式防空飛彈、11式地對空飛彈，還有陸上自衛隊的UH-60、CH-47直升機，消防車、軍用小山貓。

那霸基地開放現場的美食攤位、各式紀念品、臂章也是大排長龍，機場附近的旅館在幾個月前幾乎被訂光了，一場航空展，對當地的觀光旅遊還有軍人形象以及募兵也有莫大的幫助。（攝影／鄭國強）

從台灣、韓國、中國、美國等，來參訪的外國遊客非常多，日本當地的民眾攜家帶眷的也不少，尤其小孩子對能坐進CH-47機艙內、飛機的機艙內是無法抗拒的，這對於募兵而言有長遠的幫助，現場的美食攤位、各式紀念品、臂章也是大排長龍，機場附近的旅館在幾個月前幾乎被訂光了，一場航空展，對當地的觀光旅遊也有莫大的幫助，國內縣市長在辦國際演唱會的同時，也可以考慮找國防部合辦航空展，提升形象、帶進觀光收益。

(原始連結)





