沖繩青少年闖空屋「撿到1億日圓現金」 多人偷竊狂買喪屍煙彈

日本沖繩一群青少年因為玩試膽遊戲，闖入一間空屋時意外發現超過1億日圓現金（約新台幣2000萬元），之後便多次潛入屋內偷走部分金錢，並有學生把錢用於娛樂花費與購買「喪屍煙彈」等非法藥品，目前沖繩縣警方已對此事展開調查。

根據《琉球新報》報導，這起事件發生於今年5到6月間，多名未成年學生擅闖沖繩一處無人居住的房屋，意外發現屋內有超過1億日圓現金，隨後便多次潛入偷取部分金錢，用於娛樂消費，甚至有人拿來購買「喪屍煙彈」等毒品。

沖繩縣警方指出，至少有數十人參與這起竊案，有少年私藏金額從數十萬到百萬日圓不等，目前警方正以非法侵入民宅、竊盜等嫌疑約談相關涉案學生，並持續追查確切的金額及金流。

