沖繩風格選店指南！黑糖可麗露、沖繩特色選物、文青麵包店等「港川外人住宅」必訪景點推薦 | BAZAAR

沖繩「港川外人住宅街」是文青們與甜點控們近幾年來到沖繩必訪的景點，由美軍宿舍改建的建築聚落充滿異國風情，到這裡除了可以和七彩繽紛小屋合照、體驗美國鄉村風情外，還有很多獨具個性的特色小店藏身其中，下次去沖繩時，不要忘記把這個區域也列入行程清單裡。以下將精選12間沖繩港區外人住宅區與其他沖繩各地的風格選店，帶你透過選物店了解沖繩當地人眼中值得收藏的好物，還有必須一訪的質感咖啡廳。
沖繩風格選店#1 : PORTRIVER MARKET
PORTRIVER MARKET位於港川外人住宅區，藏身綠色植物中的嬰兒藍色大門內，店主是曾在BEAMS工作過的東京夫婦，因愛上沖繩的熱帶海島風情而移居至此，秉持著將沖繩好物推薦給大家的精神，以獨特的眼光，精心挑選各種瓷器、玻璃製品、各式沖繩特色選品，以及職人的手工藝品等，打造出充滿沖繩風格的溫馨質感小店。
店裡還有販售地區特產口味的奶昔，也不時會與藝術家合作舉辦展覽，很值得在沖繩時列入行程。
PORTRIVER MARKET 店家資訊
地址：沖縄県浦添市港川2丁目15-8
電話：+81 989-118-931
營業時間：12:00 - 18:00（週日、週三公休）
沖繩風格選店#2 : Okinawa Cerrado Coffee
同樣位於港川外人住宅區的沖繩知名自家烘焙老品牌Cerrado Coffee，因為店主末吉先生的爺爺早期在巴西投資農場，因此用巴西的國鳥「大嘴鳥」為logo，店名取自於巴西巨大草原生態區Cerrado，開店初期店裡只進巴西產的咖啡豆。相較於一般咖啡廳，這間比較偏向於烘豆專門店，主要供應咖啡豆給當地的咖啡廳與餐飲業者。
該店以中淺焙為主，想要直接品嘗黑咖啡的話，可以自行挑選喜歡的豆子，有手沖、法式濾泡壺及冰咖啡等供選擇。店內還有提供全種類的咖啡試喝，可以選出自己喜歡的風味再購入豆子，每項產品都細心地標出產地、處理方式，以及風味資訊。
Okinawa Cerrado Coffee 店家資訊
地址：沖縄県浦添市港川2丁目15-5
電話：+81 120-447-442
營業時間：11:00–18:00
沖繩風格選店#3 : Houki Boshi (ほうき星 港川本店)
店內主要販售擁有日本「天使之鈴」美名的可麗露，一走進藍色與白色為基礎的清新簡約的店面，看到玻璃櫥櫃內有著滿滿的可麗露，簡直是可麗露控的天堂，外焦脆內Q軟的口感，咀嚼過程中還有淡淡的黑糖香在口中蔓延，不僅不致搶走主角的風采，還能巧妙地展現它與一般市面上可麗露的不同之處。
Houki Boshi可麗露的特色是加入了沖繩小島產的黑糖，每種口味也從沖繩各地特色所延伸而來，像是石垣島產的濃郁牛奶口味，或是名護市產的抹茶，在這裡就能體驗到多種沖繩各地的食材。
Houki Boshi (ほうき星 港川本店) 店家資訊
地址：沖縄県浦添市港川2丁目16-2
電話：+81 989-757-825
營業時間：11:30 -17:30
沖繩風格選店#4 : oHacorte
PHOTO CREDIT: [oHacorté]（オハコルテ）
創始於港川外人住宅區的水果塔，因地址位於該區編號18，而從日文取其讀音ohaco。提到沖繩必吃水果塔，非oHacorte 莫屬，除了美味之外，外表還相當賞心悅目，讓人捨不得吃下肚，每隔一段時間，就會推出當季限定的水果塔口味，每次造訪都能遇到不同口味，喜歡嘗鮮的旅人們一定不會失望。
PHOTO CREDIT: [oHacorté]（オハコルテ）
據說這間水果塔的厲害之處，就是店家會依著不同水果特性，而反覆烤出不同程度的塔皮硬度，讓你吃到最後一口時，都能保持著最酥脆的口感，連塔皮大小都是剛剛好的尺寸。
oHacorte 港川店 店家資訊
PHOTO CREDIT: [oHacorté]（オハコルテ）
地址：沖縄県浦添市港川2丁目17-1
電話：+81 988-752-129
營業時間：11:30 - 19:00（週二公休）
沖繩風格選店#5 : AMERICAN WAVE
喜歡美式復古風格的朋友們一定要去逛逛AMERICAN WAVE，店內充滿美國1900年代的古著與古董，從頭到腳的配件都能在這裡找到，還有各種杯子、餐具等小物，等著你去尋寶。
老闆本身就是一位喜好電影與古董的美國人，也對時尚的東西情有獨鍾，所以店內可以看見許多像是好萊塢電影裡會出現的擺飾與配件，讓你彷彿穿梭時空，移動到19世紀末與20世紀初的世界中 。
AMERICAN WAVE 店家資訊
地址： 沖縄県浦添市港川2丁目16-9
電話：+81 98-883-649
營業時間：11:00 - 19:00
沖繩風格選店#6 : Proots
Proots店長當初因外派而來到沖繩，最後愛上這裡的獨特文化氣息因而長居於此。店內專門販售沖繩本地的商品，店長從找尋自己覺得有趣的沖繩工匠開始，一個個去了解工匠們製作出產品的背後意涵與故事。
商品涵蓋各種在地製品，除了當地小農的特色果乾、食材外，還有自琉球時代流傳下來的手工藝品，例如陶器、織物，手工的蠟燭、芳香小物等。
Proots不只是選物店，還販售冰淇淋與咖啡，讓你在沖繩街區逛累了還能到此度過一個愜意的下午，一邊喝咖啡，一邊吃冰淇淋，聽著店長訴說每項作品背後耐人尋味的故事。
Proots（プルーツ）店家資訊
地址：沖縄県浦添市港川2丁目16-7
電話：+81 989-559-887
營業時間：11:00 - 18:00（週三、週六公休）
沖繩風格選店#7 : Hoppepan（ほっぺパン）
PHOTO CREDIT: Instagram@hoppe_pan
距離那霸市國際通，開車只需7分鐘的路程，一周只營業三天的沖繩森林系麵包店Hoppepan，一進到店內，麵包香撲鼻而來，不僅擄獲當地人的心，連旅客都甘願把它列入行程中。運用當季食材，強調少鹽，以最健康的方式烘焙出最美味的麵包。
店內的麵包品項包含歐式麵包、日式包餡類與可頌類，還有熱狗堡夾料類型，應有盡有，有選擇障礙的人到這裡千萬需要預留足夠停留時間。
Hoppepan ほっぺパン店家資訊
地址： 沖縄県浦添市内間2丁目10-10
電話：+81 989-430-703
營業時間：10:00 - 19:00（週一至週四公休）
沖繩風格選店#8 : COFFEE potohoto
日本咖啡界的名人山田哲史先生，是以獨到的眼光挑選與烘焙咖啡豆的職人，東京等各地的咖啡店都慕名而來購買potohoto的咖啡豆，連外國人也不例外。COFFEE potohoto原本是位於榮町市場中的一間小小攤位，僅供2到3人坐在門口的外帶店，但近期已擴張為二樓有榻榻米座位的店面，讓各地喜愛咖啡的人們都能在此駐足。
特別的是，在沖繩竟然也能喝到台灣阿里山鄒築園與卓武山所種植精品莊園咖啡豆，因為走訪世界各地探索咖啡豆時，台灣的咖啡豆讓他留下深刻的印象，所以特別引進一些台灣的咖啡豆，希望讓更多人可以認識並品嘗到台灣的咖啡。
COFFEE potohoto 店家資訊
地址：沖縄県那覇市安里 3881 栄町市場内
電話：+81 988-863-095
營業時間：10:00 - 18:00（週日公休）
沖繩風格選店#9 : yacchi&moon
位於國際通附近的壺屋通，為三百多年前，沖繩當時的古琉球王國國王指定的窯場，因而有陶瓷故里之美稱。二戰後窯廠北移至讀谷村陶藝村，而目前的壺屋所保留的南窯遺址則變成沖繩縣指定文化遺產。此地區現在有不少陶瓷店、藝廊與咖啡廳，對陶藝有濃厚興趣的人，不妨抽空到這裡走走。
PHOTO CREDIT: yacchi&moon
yacchi&moon不僅有許多充滿童趣的碗盤，還推出沖繩特色的產品，像是山苦瓜的筷架，或是風獅爺的擺飾，個個都相當細緻，想要增添生活的小樂趣的話，那麼這裡的商品，絕對會讓你愛不釋手。
yacchi&moon 店家資訊
PHOTO CREDIT: yacchi&moon
地址： 沖縄県那覇市壺屋1丁目21-9
電話：+81 989-889-639
營業時間：10:00–18:30
沖繩風格選店#10 : Hoshino Resorts BANTA CAFÉ
位於星野集團渡假村裡的咖啡廳，為目前全日本最大的海景咖啡廳之一，多達200個座位，可以自己挑選喜歡的空間與位子，還能走下去秘境沙灘，享受慵懶午後時光。
開放式露天座位區可飽覽無敵海景，還有日式榻榻米露台區跟可以躺臥的沙發慵懶區，看著夕陽喝著可愛的彩色泡泡蘇打，聽著海浪聲，彷彿煩惱都隨著潮水慢慢消退。
Hoshino Resorts BANTA CAFÉ 店家資訊
地址：沖縄県中頭郡読谷村儀間560（沖繩虹夕諾雅2F）
電話：+81 989-216-810
營業時間：週一至週五10:00 - 18:30、週六至週日08:00 - 18:30
沖繩風格選店#11 : anshare project
除了國際通外，浮島通也是近期許多個性小店林立的地方，浮島通附近的anshare，是一間有著藝術氣質的職人手作坊，店內專賣皮革製品，講究兼具美感與機能設計的皮革製品，能當場看到設計師們製作商品，還可以免費幫你刻上名字，打造專屬紀念品。
店內還有販售相機吊繩、鑰匙圈與一些雜貨等，擺滿了職人與設計師的作品，卻一點也沒有距離感，反而給人一股溫馨鄉村的感覺。
anshare project 店家資訊
地址： 沖縄県那覇市松尾2丁目12-8
電話：+81 988-691-448
營業時間：10:30 - 20:00（週三公休）
沖繩風格選店#12 : 田中果實店
田中果實店是沖繩人氣鬆餅店Hawaiian Pancakes House Paanilani 的姊妹店，老闆田中裕人先生回顧當時說道「當初在恩納村生活時，和本地人交流時，發現其中以果樹農家為業的人居多。當他聽到果農們提到豐收年與收成不佳時，都會遇到賺不到錢的窘境，這時老闆希望自己對恩納村有所貢獻，所以思考著能開設一家能販售芒果、鳳梨商品的店家，以增加農民們的收入。
來到此地的旅客們都會點上一杯繽紛的彩虹冰與當地特產的芒果冰，夏天能吃到如此清爽的冰，真的是一大享受。還有推出比果實更吃得到果實滋味的特濃果醬， 果醬口味不僅有芒果及百香果，還有沖繩特有的蜜桃鳳梨，每款都非常吸引人。
田中果實店 店家資訊
地址：沖縄県国頭郡国頭郡恩納村瀬良垣2503
電話：+81 7052-797-785
營業時間：11:00 -18:00（週二至週三公休）
