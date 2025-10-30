沖繩驚爆車禍意外！男星租車「突被撞凹」慘賠4萬 工作人員變臉嚇傻
記者蔡維歆／台北報導
藝人李岳非常喜歡旅遊，經常在工作空檔中，規劃出國行程作為紓解工作壓力的方式，近幾年不管是跟三五好友，或是帶著爸媽，都經常嘗試短期的自由行，日前他就跟幾個好朋友快閃沖繩三天，沒想到竟然在租車的過程中，意外發生了擦傷事故，賠了好幾萬塊日幣才順利解決。
重述這次的事故，藝人李岳表示，其實租車時保全險一天也才日幣幾千塊錢，但因為心存僥倖、貪圖方便，所以這次旅遊的時候沒有選擇保全險，沒想到一行人旅途中玩得太愉快，不小心在車子後方撞出一個「凹洞」，當下大家臉都綠了。
後續還車給租賃公司時，相關人員還沒有發現「車子損傷」，就開開心心要招呼李岳他們離開，誠實的李岳趕緊告知他們「這個殘酷的事實」，嚇得承辦的日本工作人員一陣手忙腳亂，馬上回報公司，確認這次的營業損失費用，為了感謝李岳的誠實，讓他沒有背負這筆損失費用，承辦的工作人員還幫他替公司求了情，最終這筆車子損傷費用，賠償金額從日幣八萬，降到日幣四萬元收場。李岳也表示以後出國真的不會再為了省小錢虧大錢，也更應該注重行車安全，提醒大家左、右駕的不同，在國外自駕遊還是要格外的小心，
