沖繩驚魂！台灣女高中生遊國際通遭隔衣襲臀 39歲日本痴漢當眾被捕
日本沖繩縣那霸市著名觀光景點「國際通」1月31日晚間發生一起令人遺憾的騷擾事件。1名從台灣赴日旅遊的高中女生，在逛街途中遭到1名日籍男子惡意騷擾。那霸警署當場以涉嫌違反《防止滋擾條例》為由，逮捕了這名自稱居住在沖繩市、現年39歲的公司職員。
根據《沖繩時報》報導，事件發生於當晚10時左右，案發地點位於那霸市國際通街道上。警方調查，該名嫌犯涉嫌在眾目睽睽之下，隔著衣服用手觸摸這名台灣女高中生的臀部。
受害少女當時與家人同行，其家屬發現後立即反應，向附近店鋪的員工求助並請求代為撥打110報案。警方接獲報案後迅速趕赴現場，並在案發地點附近將該名男子制伏。目前那霸警署正對案件進行深入調查，雖然已將嫌犯逮捕歸案，但警方尚未對外披露該男子是否已承認罪行。
這起事件引起了當地對遊客安全的高度關注，尤其是國際通作為沖繩最具代表性的觀光商圈，發生鎖定外國遊客的騷擾行為，不僅令受害家屬受到極大驚嚇，也再次提醒赴日旅遊的遊客在享受行程之餘，仍須對周遭環境保持警戒。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
