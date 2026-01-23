沖錯奶溫比下架奶粉更危險！低於70度恐藏細菌，3招保護寶寶安全

許多新手爸媽泡奶時怕燙傷寶寶，而用過低水溫沖泡，無法有效殺菌反而更危險。（Gemini生成示意圖）

近期嬰兒配方奶粉連環下架，引發新手爸媽高度關注。台北聯合醫院小兒科醫師吳宗儒指出，其實日常泡奶操作不當的風險，比下架奶粉更值得注意。若水溫低於攝氏70度，細菌可能存活，對早產、低出生體重或免疫力較弱的寶寶，風險更高。醫師分享3招保護寶寶安全。

第一招：沖泡溫度要正確

泡奶水的溫度，不能低於攝氏70度才能有效殺菌。泡好奶後，應立即降溫至37到40度，適合寶寶飲用，並在2小時內餵完。未喝完的奶水不可再加熱使用，以免細菌繁殖。許多新手爸媽怕燙傷寶寶，水溫太低反而更危險，這是最常被忽略的細節。

第二招：奶瓶與器具徹底消毒

所有接觸奶水的器具，包括奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋與量匙，每次使用後都要徹底清洗、消毒、晾乾。調奶前務必洗手，並保持調奶環境乾燥清潔，減少細菌污染的風險。很多家長嫌麻煩不消毒，醫師提醒「偷工就是風險」。

第三招：奶粉保存須注意

奶粉開罐後應密封、置於陰涼乾燥處，避免潮濕和污染。建議儘量在1個月內使用完畢，避免長期存放造成細菌滋生。家長常習慣囤貨，但長時間存放可能增加寶寶感染風險。

高風險族群特別提醒

早產兒、低出生體重或兩個月以下的新生兒、免疫力低的寶寶，建議優先母乳哺育。若必須使用配方奶，務必由健康主要照護者依正確操作沖泡，並盡快餵食完畢，降低感染風險。

警訊症狀需馬上就醫

1.發燒、嚴重嘔吐或腹瀉、糞便帶血

2.活動力下降、嗜睡、抽搐

3.尿量明顯減少或持續哭鬧難以安撫

4.並告知醫師寶寶近期餵食情況，有助於及早評估與處理。

奶粉下架事件雖引起家長關注，但真正影響寶寶安全的是日常泡奶與衛生管理。只要掌握沖泡溫度、器具消毒、奶粉保存三大原則，就能降低細菌風險，安心餵養寶寶。

