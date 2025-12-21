沙丁魚屍衝入北海道露天溫泉！爆惡臭急禁入

▲北海道函館知名露天溫泉「水無海濱溫泉」，近日卻有大量沙丁魚屍體湧入。（圖／翻攝自Youtube／HTB北海道新聞）

[NOWnews今日新聞] 許多人冬天到日本旅遊都會享受泡溫泉，但北海道函館知名露天溫泉「水無海濱溫泉」，近日卻有大量沙丁魚屍體湧入，現場傳出濃濃惡臭，緊急停止開放民眾進入。

據北海道文化放送、北海道新聞報導，位於函館市惠山岬町的知名露天溫泉「水無海濱溫泉」，15日驚現大量沙丁魚屍體漂浮在溫泉池內，場面噁心至極。有民眾受訪時也直言，全部都是沙丁魚屍體，「根本清不完，味道超級臭」。

函館市政府表示，15日有大量沙丁魚屍體被沖上附近海灘，死魚隨著潮汐不斷被沖進溫泉池內，工作人員雖然有清理，但魚屍、魚油仍不斷被沖進池內。

由於魚屍影響，「水無海濱溫泉」自17日起停止開放民眾入浴，預計禁令將持續一段時間。

沙丁魚帶來的影響也不只這一起，在北海道南部的漁港，也因為沙丁魚屍體入侵養殖區域、卡住養殖網，水中溶氧量降至正常值的一半以下，導致養殖的鱒魚苗幾乎全數死亡，影響可能還會持續一段時間。另外，21日在北海道久遠漁港卸貨的養殖海膽中，也有30%死亡，同樣也被認為是因為缺氧造成。

