沙丁魚斷食爆紅缺貨！一天吃5罐能狂瘦？有副作用嗎？專家警告：3族群不宜

沙丁魚罐頭在網路爆紅，引發搶購熱潮，一度造成超市缺貨。沙丁魚富含Omega3、營養價值高。有研究指出，「沙丁魚斷食法」能幫助減脂，還能有效維持體能表現。但有副作用嗎？哪些人不適合？

沙丁魚罐頭近期在社群媒體上爆紅，成為討論度超高的食物。初日診所減重暨家醫科醫師李思賢在Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，「大家聽到斷食最擔心的2件事，就是掉肌肉、沒精神。但沙丁魚斷食剛好反過來。」

沙丁魚斷食法怎麼做？

沙丁魚斷食法（Sardine Fast）是短期內只吃沙丁魚、不吃其他食物。李思賢在Facebook發文中提到，根據牛津大學生理學、解剖學與遺傳學系博士Nick Norwitz的建議，每50磅（約22.7公斤）的體重可吃1罐沙丁魚。換算後，一般人每天大概要吃3～5罐橄欖油浸泡的沙丁魚罐頭。

不過，李思賢提醒，食用整尾魚才能吃進最多營養，因此關鍵在於「能不能吃到皮、骨、內臟都還在的整尾沙丁魚」。李思賢指出，沙丁魚罐頭提供了高品質的胺基酸、EPA／DHA、維生素B12、輔酶Q10、肌酸，熱量不高，卻能補充身體所需的鈣及微量礦物質，「從營養密度來看，沙丁魚真的稱得上是『海裡游的超級食物』。」

沙丁魚幫助減脂，卻不影響體能？

李思賢在Facebook貼文中引用Nick Norwitz的實測研究，結果發現：沙丁魚斷食法能啟動脂肪細胞的解偶效應（uncoupling），讓食物產生的部分能量以熱能釋放，加速燃脂效果，一天能多燃燒約600卡的熱量。另外，吃沙丁魚還能產生酮體、抑制慢性發炎。

根據李思賢的貼文，由於沙丁魚營養密度高，「因此，身體進入斷食模式，但肌肉與能量系統沒有被犧牲。」Nick Norwitz進行沙丁魚斷食法後，體脂一路往下掉到7%左右，腸胃更順暢，肌力體能表現卻不受影響。

李思賢表示，沙丁魚斷食法特別適合「容易疲勞、發炎反覆、代謝卡住、肌肉不想掉」的族群。

買不到沙丁魚怎麼辦？怎麼吃較好？

不少人會對沙丁魚「罐頭」有疑慮，李思賢則在貼文中表示，罐頭食物是沒什麼問題的，要注意的是容器是否含有雙酚A（BPA）或雙酚S（BPS）。若長期接觸雙酚A（BPA）或雙酚S（BPS），可能會影響內分泌系統 ，甚至干擾生殖功能。

李思賢也補充，如果民眾買不到沙丁魚罐頭，可改用鯖魚、秋刀魚、鯷魚罐頭來代替，但建議避免用鮪魚、鰹魚、旗魚罐頭來執行斷食，以防攝取到過量重金屬，影響健康。

李思賢指出：「我認為最好的做法還是自己料理鯖魚或是秋刀魚，並且用壓力鍋，因為這樣才可以達到連骨頭都可以吃的效果。」

沙丁魚斷食法有風險嗎？哪些族群應避免？

營養師沈宛徵指出，沙丁魚斷食其實就是生酮飲食，短時間內就能達到降低體重的效果，一週內最多可減3～5公斤。

不過，沈宛徵提醒，並非所有人都適合這樣的減重方法。沙丁魚斷食法的注意事項如下：

1. 慢性病患者不宜：沈宛徵表示，慢性病患者的胰島素敏感度較差、肝腎代謝不佳。尤其是糖尿病患者、中重度脂肪肝、肝腎功能不好的族群，採取沙丁魚斷食法容易酮酸中毒。

2. 執行時間不應超過2週，應大量飲水：沈宛徵指出，一般健康成人如果有快速減重的需求，執行時間不應超過2週，且最好搭配大量飲水。沈宛徵建議，每人每天飲水量應為體重的40倍，例如：一個60公斤的人，每天至少要喝到2,400cc的水，才能排除酮酸。

