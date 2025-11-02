沙公沙母綁「布繩」疑遭灌水賣？ 內行人：花錢買海水

最近正值秋蟹季節，螃蟹擁有最飽滿鮮甜的蟹膏蟹黃。（圖／東森新聞）



現在正值秋蟹季節，蟹肉甜美飽滿，在宜蘭大溪漁港一間專門代客料理的餐廳，最近有客人拿螃蟹給老闆料理，結果老闆一打開發現，螃蟹被用一條超粗的布繩綑綁起來，因為布料材質吸了滿滿的水，質疑不肖商人用這種灌水的方式坑殺消費者。

整隻沙母炸過之後，下鍋大火快炒，醬汁融合海鮮香氣，味道超濃郁。最近正值秋蟹季節，螃蟹擁有最飽滿鮮甜的蟹膏蟹黃，不過最近有民眾買沙公沙母，卻被五花大綁成這樣，粉紅色的布條，被重複折了好幾折，當成綁繩將螃蟹牢牢綁住，外行的看不懂，但內行人一看直搖頭。

代客料理海產店張老闆：「布繩容易吸水，所以像蟳螃蟹那種東西，需要秤斤論兩的東西，牠綁了布繩在下去秤重的話，牠的重量就會增加，其實消費者買的就是海水，花錢買海水的概念。」

在宜蘭頭城知名的大溪漁港，代客料理店老闆最近收到客人從外地買來的螃蟹，全用又粗又厚的布繩綑綁，若是秤重賣，布料材質吸水吸好吸滿，質疑不肖業者用灌水方式坑殺消費者。

民眾：「就好像不太合理，價錢一定會比較貴，這樣我可能就會問清楚價格，或是單隻單隻買，因為他這樣有點，好像欺騙消費者這樣。」

一般在漁港賣螃蟹，最常見的就是用尼龍繩綑綁，重量輕也好裁切，或是用草繩綑綁，也不會影響秤重，但如果是布繩或套好幾層塑膠袋，這些就有可能變成業者灌水的手法之一。

代客料理海產店張老闆：「很多網友回應說，他們也真的遇到很多類似的情況，那也希望大環境可以改變，不要為了一點點的利潤，犧牲掉自己的信譽，我覺得做生意信譽還是比較重要。」

民眾vs.海鮮攤商：「（這隻多少），一隻700元三隻2000，一隻700塊，我算隻的。」

其實在漁港內，螃蟹大多是綁好再賣，有的人是秤斤論兩賣，但也有人以隻為單位賣，這樣能避免秤重爭議，以一隻沙公平均在一斤500元上下，如果重量差100克，就有可能多付快一百塊。民眾愛吃秋蟹，也得睜大眼看仔細，別因為一頓海鮮大餐，先成了攤商的口中肥羊。