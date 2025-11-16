沙加緬度動物收容所設臨時食物銀行 雙向救助人與寵物

沙加緬度縣府指出，面對社區愈發嚴峻的經濟壓力，Bradshaw動物收容所擴大多年來的公益服務，不僅持續提供寵物食物援助，近期更推出臨時「食品食物銀行」（Food Pantry），同步向有需要的家庭提供罐頭食品，成為縣內少見同時兼顧「人與動物」的雙向救助服務。

Bradshaw動物收容所長期運作的「寵物食物銀行」（Pet Pantry），一直為縣內未建制區居民提供臨時寵物糧食協助，協助飼主在面臨短期經濟壓力時仍能維持對動物的照顧。近來由於物價飆升、租金壓力增加，社區中許多家庭面臨糧食不安全（food insecurity），促使該收容所決定擴大公益服務範圍，新增提供給人們的罐頭食物，以減輕家庭同時照顧自己與寵物的負擔。

依據收容所公告，寵物食物銀行與新的食品食物銀行，提供給居住在沙加緬度縣非建制地區(unincorporated areas，又稱縣屬地)、且需要短期糧食協助的家庭。領取地點為Bradshaw動物收容所（3839 Bradshaw Rd, Sacramento, CA）；開放時間：周二至周日，每日12時至17時，每次領取需出示有效身分證件。

食物發放量方面，寵物糧食會依家庭飼養動物的數量、體型、年齡以及存貨情況調整；若資源充足，收容所力求提供每戶可使用約一個月的份量；至於為人提供的罐頭食品，數量較有限，主要用於協助家庭度過緊急的短期困難。

兩項服務皆定位於短期救助，並非長期福利制度。若家庭需要連續六個月以上的協助，收容所可能會重新審查家庭狀況，以確保資源分配穩定而公平。

另外，為避免濫用資源及保障真正需要的家庭，收容所規定：領取食物後的90天內，家庭不得新增寵物。收容所也保留限制或拒絕援助的權利，以確保有限資源能惠及更多社區居民。

Bradshaw動物收容所強調，此項擴大服務完全仰賴社區捐款運作，不論是民眾或在地企業皆扮演關鍵角色。收容所呼籲社區，透過Amazon Wishlist捐贈物資，共同為更多家庭與動物提供糧食安全網。

收容所表示：「每一罐罐頭，無論是給人還是給寵物，都能讓有需要的鄰居度過難關。我們希望透過這項行動，讓沙加緬度沒有任何家庭挨餓，也沒有任何動物因經濟壓力而被迫送養或遺棄。」

