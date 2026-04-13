沙加緬度義診 體驗中醫緩解疼痛

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美國加州，在復活節的周日假期，有30位民眾，湧入沙加緬度舉辦的社區義診；除了牙科，也透過中醫緩解民眾身體上疼痛。

好大一輛牙科醫療巡迴車，緩緩駛進沙加緬度的慈濟社區義診場地，志工前一天動員，小心架設每一台醫療設備。義診當天，不只牙科，現場請來中醫師坐鎮。

病患 熊麗莎：「我還有腦震盪的情況，所以我的頭和脖子都很不舒服，我能明顯感覺到治療前後的差別，尤其是過敏。」

慈濟人醫會中醫師 王淑娟：「當病人說她身體的病痛，我可以感受到，整個經絡是在哪一邊綁住的，從她的眼睛裡，可以看到她的心的痛苦，她就很感動。」

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慈濟北加州分會執行長 黃啟真：「今天是我們沙加緬度，2026年的第一次義診，大家要，還是要能夠，比較多一些這個耐心，然後讓這個社區，能夠逐漸地在這裡耕耘。」

去年前，一年一次在沙加緬度的義診，總是得到社區大力點讚，今年起打算增加到一年兩次，人物力多一倍，但患者的放心的笑容，就是最好的禮物。

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