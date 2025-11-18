社會中心／黃富溢 陳妍霖 曾宸洛 宜蘭報導

上周，受到颱風外圍環流影響，宜蘭羅東淹水慘重，不過有民眾控訴，有電商平台的「店到店門市」在門口騎樓堆置大量沙包，但疑似沙包破掉，裡面的''吸水樹酯''滲出，導致整個騎樓及人行道超濕滑，害他路過慘摔，整個後腦撞地，腫一大包，要聯絡店家卻聯繫不上，氣到報警，也提醒所有人，路過一定要小心。

「這種膏狀物，它很滑昨天蠻多的」。拿著雨傘，指著地面，滿滿都是膠質狀，透明液體，受害人顏先生出面指控，就是這些液體，害他摔倒地。

廣告 廣告





防颱沙包反「釀災」？袋子破裂樹酯流出害民眾慘摔

沙包破流出樹酯濕滑害人摔 電商門口沙包沒清惹議（圖／zhi_1997_05_12授權使用）

受害人顏先生表示，「很多沙包，然後我就走到這裡，然後就滑了一下，然後我後面，就因為跌倒的時候可能有點斷片就沒印象，我就整個翻過來這樣子，就是腳朝這一邊的，它是很滑，就是有點像那種蘆薈膏這樣子，在地上，然後蠻多的」。





秀出後腦受傷處，受害人控訴，宜蘭羅東上周淹水災情慘重，有電商平台的「店到店門市」在門口騎樓堆置大量沙包，疑似沙包破掉，導致裡面的''吸水樹酯''外流，整個騎樓及人行道超濕滑，害他摔倒，後腦撞地，腫一大包。

受害人顏先生說，「那時候想說要趕快叫店家來處理，我們就找這個Google map上面這間店的電話，可是我從我們從那個12點打到我到警察局4點，他們都是語音信箱，說現在是下班時間，我看網路上說，他抱小孩經過這裡也差點跌倒，然後也有人禮拜六在這邊跌倒，應該已經放蠻長一陣子了，我不知道是般的時候破掉，還是有人破壞，在這邊堆了蠻常一陣子了」

聯絡不到店家，受害人爆氣，直接報警，還在網路PO文，提醒羅東人要小心！





防颱沙包反「釀災」？袋子破裂樹酯流出害民眾慘摔

上周有軍車進到蘇澳鎮協助救災不慎輾壓民眾愛車 但車子至今未處理（圖／民視新聞）

上周有軍車進到蘇澳鎮協助救災，行經中山路時不慎輾壓，停在路邊的民眾拋錨車，愛車變廢鐵，沒想到事發至今超過1個禮拜，車子還在現場。





「這阻礙交通！」附近店家覺得困擾，畢竟整台報廢車，停在路口、還占用車道，已經嚴重影響交通安全，不要造成二次車禍。

原文出處：防颱沙包反「釀災」？袋子破裂樹酯流出害民眾慘摔

更多民視新聞報導

捍衛校譽！台大電機系學長霸氣「花3.5萬發雞排」背景曝

台網美紐約吃霸王餐被捕5次！提議「特殊服務」抵餐費

傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！

