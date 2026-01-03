沙國促葉門南部對話、沙阿支持分裂勢力、南葉門獨立風險升高

據英國廣播公司《BBC》報導，沙烏地阿拉伯外交部於 3 日發表聲明，呼籲葉門南部各派前往利雅德參加「全面對話」，以討論南部問題的公正解決方案。 圖:翻攝自搜狐

[Newtalk新聞] 據英國廣播公司《BBC》報導，沙烏地阿拉伯外交部於 3 日發表聲明，呼籲葉門南部各派前往利雅德參加「全面對話」，以討論南部問題的公正解決方案。長期以來，沙阿與阿聯均以國際公認的葉門政府名義介入葉門內戰，但近期兩國支持的南部勢力出現分裂，其中一方推動宣布南葉門獨立。阿聯支持的南部過渡委員會（STC）於本週五宣布「開戰」，指控沙烏地支持的地面部隊配合沙國空軍發動攻擊。

沙烏地外交部在社群媒體發文表示，利雅德將舉行一場「全面會議」，邀請所有南部派別參加，討論南部問題的公正解決方案。沙方指出，此次會議由葉門政府發起。據《安納杜魯新聞社 》報導，沙國外交部在 X 上發布聲明指出，對阿利米請求的回應是基於先前的聲明，「該聲明確認這是一個具有歷史與社會層面的公正事業，而解決此問題的唯一途徑，是通過在也門全面政治解決框架下進行對話」。外交部表示：「基於兩個兄弟國家間的緊密關係，以及在當前情況下共同利益的需求」，沙烏地阿拉伯對此請求表示歡迎，並呼籲所有南部派別積極參與會議，以制定一個全面框架，針對南部問題提出「公正的解決方案」，滿足「南部人民的合法訴求」。

廣告 廣告

《BBC》報導，葉門內戰自 2014 年爆發以來，使這個本已貧困的國家陷入多年暴力衝突，並引發全球最嚴重的飢餓危機之一。自戰爭初期，伊朗支持的胡塞武裝掌控北部大部分地區，包括首都薩那。2015 年，包括沙烏地與阿聯在內的阿拉伯聯盟對胡塞武裝發起軍事行動，試圖恢復政府統治。

近年來，對胡塞武裝的停火措施使衝突有所緩和，但沙烏地支持的總統領導委員會（PLC）內部出現裂痕，而阿聯支持的STC則控制南部大部分地區，包括靠近沙國邊境的哈德拉毛省（Hadramawt）。

衝突在 12 月 2 日升級，STC在東部展開大規模軍事行動，迅速奪取政府軍控制的領土。 STC 稱，此次行動旨在「恢復南部穩定」，但PLC主席拉沙德・阿利米（Rashad al-Alimi）指責這是「叛亂」，警告分離主義行動將威脅葉門完整並導致地區混亂。

隨著沙國主導聯軍空襲，緊張局勢進一步升高。STC 官員表示，週五哈德拉毛省一處軍事營地遭空襲造成 7 人死亡。而週二，聯軍對南部港口穆卡拉（Mukalla）發動空襲，指控阿聯週末運送兩艘軍事裝備船隻給 STC。阿聯否認該批運輸包含武器，稱裝備供阿聯部隊使用。空襲後，也門總統委員會取消與阿聯的聯合防衛條約，並要求阿聯部隊 24 小時內撤出。沙烏地外交部支持此決定，警告阿聯干預 STC 行動觸及沙國「國家安全紅線」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沙烏地低調鬆動70年禁酒令! 限非穆斯林高端外籍人士、拚吸金引才

民調59.4%民眾滿意政府外交！多數人認為國際連結比兩岸關係重要