沙國升格「主要非北約盟友」 川普批准軍售F-35
記者廖子杰／綜合報導
美國總統川普18日在白宮會晤沙烏地阿拉伯總理兼王儲穆罕默德．沙爾曼，正式承認沙國為「主要非北約盟友」，並批准軍售F-35戰機與M1「艾布蘭」主力戰車等先進武器裝備，大幅深化兩國防務合作關係。
簽戰略防禦協議、核能協議
川普這項宣布，使沙國加入日本、以色列、澳洲、巴西、卡達、南韓與埃及等國行列，成為美國第20個「主要非北約盟友」，將可免除複雜採購和許可程序，優先獲取美方軍事硬體、銷售和其他合作機會。
兩位領袖也簽署了「歷史性的戰略防禦協議」，因此川普已批准軍售未公開數量的F-35戰機，和約300輛M1戰車，增進雙方國防合作；沙國也將成為繼以色列之後，第2個擁有F-35的中東國家。
兩國還簽署「民用核能合作協議」，為雙方往後數十年、價值數十億美元的核能合作奠定基礎，並宣示將遵守嚴格的核不擴散標準，另同意共享人工智慧（AI）技術，確保關鍵技術不受潛在競爭對手影響。
沙爾曼承諾 投資1兆美元
沙爾曼則承諾，沙國在美投資金額將提升至1兆美元（約新臺幣31兆元），並願意在「巴勒斯坦建國」前提下，加入《亞伯拉罕協議》，實現與以色列關係正常化，達成和平共存、終結中東動盪的目標。
川普（右）18日在白宮會晤沙爾曼，並將沙國地位提升為「主要非北約盟友」。 （達志影像／美聯社）
美方以軍樂隊演奏、騎兵旗隊和戰機飛行表演，隆重歡迎沙爾曼造訪白宮。（達志影像／美聯社）
