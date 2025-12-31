沙國施壓奏效 阿聯撤軍葉門

記者施欣妤／綜合報導

在葉門政府與沙烏地阿拉伯公開施壓，要求「24小時內撤軍」後，阿拉伯聯合大公國去年12月30日表示，將撤回駐葉門的剩餘部隊；國際社會持續關注葉門內戰發展，以及阿聯及沙烏地的緊張關係。

阿拉伯聯合大公國宣布撤回仍在葉門的部隊，而同日稍早，沙烏地阿拉伯為首的軍事聯盟空襲葉門南部港口穆卡拉（Mukalla），並炸毀一批疑似阿聯提供給分離勢力「南方過渡委員會」（STC）的武器。儘管阿聯否認該批貨物含有武器，並對沙國指控表達「深切關切」，但沙國隨後公布行動影像，顯示穆卡拉有2艘船隻載運超過80輛車輛，與裝有武器彈藥的貨櫃。沙國還說，阿聯在未通報沙國情況下，將這些裝備運往葉門賴揚基地（Al-Rayyan base），將導致葉門內戰升級。

此外，沙國還指控「南方過渡委員會」攻擊葉門政府在東部的2支部隊，還稱此舉將威脅沙烏地阿拉伯國家安全。沙國力挺的葉門總統委員會向阿聯下達「24小時內撤軍」的要求，沙國也公開表達支持。阿聯則在不久後宣布撤軍消息。

儘管阿聯與沙國長期以來聯手對抗葉門親伊朗叛軍「青年運動」，但隨著沙國支持、獲國際承認的葉門政府，以及阿聯撐腰的「南方過渡委員會」內戰升溫，阿聯與沙國嫌隙也日益加深，引起國際社會關注。

在沙國與葉門政府施壓下，阿聯宣布撤軍葉門。圖為阿聯總統穆罕默德與葉門分離勢力「南方過渡委員會」領袖看板。（達志影像／路透社資料照片）