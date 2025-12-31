沙國施壓24小時內撤離 阿聯宣布撤回駐葉門部隊

（中央社葉門穆卡拉30日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國今天表示，將撤回駐葉門的剩餘部隊。這個決定是在沙烏地阿拉伯力挺的葉門總統委員會要求其「24小時內撤離」後作出的。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，阿聯宣布撤離部隊之前，沙國為首的軍事聯盟曾空襲葉門南部港口穆卡拉（Mukalla），炸毀一批據稱是要運送給阿聯支持的分離主義勢力的武器。

阿聯否認該批貨物含有武器，並對沙國的指控表達「深切遺憾」。

葉門內戰超過10年，沙烏地與阿聯一直是聯手對抗葉門親伊朗叛軍「青年運動」（Houthi）的盟友，然而，隨戰事推進，沙國支持的「葉門政府」與阿聯支持的「分離主義勢力」爆發內鬥，導致這對盟邦間的嫌隙日益加深。

沙烏地今天上午同時指控阿聯「施壓」分離勢力「南方過渡委員會」（STC），導致後者攻擊沙國支持的葉門政府在2個東部省份的部隊，且相關行動可能危及沙烏地國家安全。沙國警告，他們將採取行動因應這類「極度危險」的行為。

阿聯國防部今天下午發表聲明，宣布繼6年前「結束」他們在葉門的駐軍行動後，現將「自願終止剩餘駐葉門的反恐人員」。

阿聯國防部解釋說，此次撤離剩餘人員的決定，是「鑒於近期發展及其對反恐行動安全與效能的潛在影響」所作出，並未提及聯軍空襲或沙烏地的警告。

阿聯方面並否認曾「對任何葉門任何一方勢力施壓、或下達指令，進行有可能危及沙烏地安全或攻擊其邊界的軍事行動」。

葉門2014年爆發內戰，伊朗支持的叛軍「青年運動」掌控首都沙那（Sanaa）。2015年，沙烏地為首的阿拉伯聯軍介入，以恢復國際認可政府的統治。

葉門內戰戰火迄今據報已造成超過15萬人喪生，引發全球最嚴重的人道危機之一。

內戰初期，主張南葉門（South Yemen）獨立的南方過渡委員會等分離勢力一度與政府結盟，聯手阻止青年運動奪取南部重鎮亞丁（Aden）。

然而近年來，南方過渡委員會及其盟友與政府分道揚鑣，並逐步掌控亞丁及國土南部大部分地區。（編譯：蔡佳敏）1141231