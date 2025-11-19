沙國王儲沙爾曼訪美 川普幫擋敏感提問極力拉攏

沙烏地阿拉伯王儲，也是實質領導人穆罕默德沙爾曼親王，在18日到訪華府。川普總統以高規格接待，舉辦豪華晚宴，顯示兩國關係明顯回溫。

美方表示，沙烏地將成為美國在北約國家以外的主要盟友，享有在安全合作上的優惠待遇。穆罕默德王儲則承諾，原本沙烏地打算投資美國的6000億美元，現在更將加碼到將近1兆美元。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德親王說，「今天是個特別的日子，我們認為美沙之間經濟合作的希望，今天在許多方面都有重大進展。」

廣告 廣告

只不過，當美國媒體ABC提問有關王儲曾經涉嫌主使殺害記者哈紹吉的時候，氣氛顯得有些尷尬。媒體話還沒說完，川普就跳出來力挺外賓。

美國總統川普指出，「你提到的哈紹吉是很有爭議的人物，很多人不喜歡你說到的人，不管你喜不喜歡，事情都發生了，而王儲對此一無所知，對此不必多談。」

川普隨後批評發問的ABC是假新聞，還是業界最糟糕的媒體之一。穆罕默德王儲則表示，這件7年前發生的事件，他也同樣覺得遺憾。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德親王回應，「我們已在沙烏地做了所有應有的調查程序，我們已經改善體制，確保類似事件不再發生，這令人痛苦，是個大錯誤，我們已盡力確保這不再發生。」

哈紹吉是沙烏地阿拉伯的知名異議記者，2018年在伊斯坦堡慘遭殺害，遺體還遭到分割棄置。當時美國情報機關發布報告，指出這起案件正是穆罕默德親王本人親自下令。外界推測，王儲疑似為了整肅異己、不擇手段，美沙關係也在拜登時期惡化。如今川普為了拉攏沙烏地投資美國，似乎已經把人權黑歷史擺一邊。