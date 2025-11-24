沙國王儲訪美會川普 購買美F-35匿蹤戰機

隆重的軍樂表演，紅地毯旁高官列隊歡迎。美國總統川普確保沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德來訪，所有禮數都到位。

身為沙國國王第8子，穆罕默德雖然是國家實質領袖，但還不是元首。但川普政府高規格接待，戰機飛越白宮，為美沙關係攀向高峰揭開序幕。

沙國王儲訪美 川普高規格接待

白宮晚宴貴賓名單，堪稱黃金陣容，除了馬斯克和黃仁勳在內，多達近50位企業領袖。近年轉戰沙國的葡萄牙足球巨星C羅，也成了場中焦點。

沙王儲訪美 端出豪華大禮

訪美期間端出大禮，承諾沙國對美投資金額，從6千億拉高到1兆美元，幾乎等同沙國2023年的GDP。除了透過國防協議，向美國添購多架F-35匿蹤戰機，將成為以色列以外，唯一擁有這款美國第五代戰機的中東國家，也將購入300台美製戰車，並放眼美沙民用核能合作計畫。

廣告 廣告

川普開綠燈，允許輝達向沙國及阿聯出口最先進的Blackwell晶片，馬斯克也將和黃仁勳聯手打造沙國的AI數據中心。

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

薛劍「斬首日相」言論燒進歐洲！吳志中：多國認為「非常不妥」

美參眾兩院火速通過 公開艾普斯坦檔案

和平草案納基輔訴求 澤倫斯基發文感謝川普