沙國王儲18日會晤川普 2018年來首訪美

沙烏地阿拉伯實際統治者穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)將於18日訪問白宮，與美國總統川普(Donald Trump)舉行會談。此次會談旨在深化兩國在石油和安全領域長達數十年的合作，並拓展在商業、科技乃至核能等領域的合作。

這將是自2018年，沙烏地特務在伊斯坦堡殺害沙國異議記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)以來，沙國王儲沙爾曼首次訪問美國。哈紹吉遇害事件曾引發全球公憤。美國情報部門認定，沙爾曼批准了對哈紹吉的逮捕或殺害。

沙爾曼否認下令執行這項行動，但承認他身為沙烏地阿拉伯實際統治者對此負有責任。

在該起事件7年多後，美國這個世界最大經濟體和世界最大石油生產國沙烏地，希望繼續推動雙邊關係發展。

川普在今年5月訪問沙烏地，當時這個波斯灣國家曾做出承諾，將對美投資6,000億美元，如今川普將尋求沙國兌現這項承諾。

川普在訪問沙國期間不過問人權問題，預計沙爾曼此行訪美也將如此。

這位沙烏地阿拉伯領導人在地區動盪之際尋求安全保障，並希望獲得人工智慧技術，以及在民用核能專案協議方面取得進展。

沙國納伊夫阿拉伯安全科學大學(Naif Arab University for Security Sciences)的國際關係講師阿爾加希揚(Aziz Alghashian)表示：「哈紹吉遇害事件已經翻過篇章。」