沙國聯軍空襲葉門分離組織 促和平撤出

記者賴名倫／綜合報導

沙烏地阿拉伯聯軍27日要求葉門分離主義組織南方過渡委員會（STC）所屬部隊，必須自哈達拉穆特省（Hadramawt）與瑪哈拉省（Mahrah）和平撤出，否則不排除將採取武力介入行動，協助葉門政府穩定區域局勢。

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，鑑於南方過渡委員會部隊自12月上旬起，持續對葉門東部的哈達拉穆特與瑪哈拉省兩地發動攻勢並攻占多處區域，對葉門政府構成嚴重威脅，因此沙國為首的聯軍於26日空襲哈達拉慕特省境內的STC據點，加強打擊叛軍勢力；聯軍發言人馬里奇（Brigadier General Turki al-Maliki）准將27日也發表聲明，聲稱STC成員犯下多起戰爭罪暴行，並表示將針對破壞區域秩序、妨礙和平與威脅平民安全的作為，採取立即而直接的軍事行動回應。而沙國國防部長哈立德也透過社群媒體發文，進一步敦促STC部隊將兩個省分的占領區「和平移交」給葉門政府。

STC最初於2017年成立，曾獲沙烏地阿拉伯聯合大公國（阿聯）支持，並一度與葉門政府軍爆發衝突，在沙國斡旋下，雙方於2019年達成停火協議，更於2022年結盟，共同對抗伊朗資助的叛軍「青年運動」；不過由於雙方對權力與財政分配齟齬不斷，加上STC近期有意加速推動南葉門獨立並出兵攻占東部省分，導致關係再度生變。

報導指出，儘管美國國務卿盧比歐表態敦促各方克制，但沙國已在邊界集結1.5萬名部隊施壓；而STC則強調「對此無所畏懼」，後續各方動向勢將牽動中東政局。

葉門分離組織「南方過渡委員會」（STC）近日出兵攻占東部省分，引發支持葉門政府的沙國聯軍空襲施壓。圖為STC部隊。（達志影像／路透社資料照片）