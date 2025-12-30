沙國聯軍空襲葉門港口 阻阿聯供應軍事援助

沙烏地阿拉伯領導在葉門的聯軍，對穆卡拉(Mukalla)港發動了一次有限度的空襲，目標是其所謂的外國軍事支援。幾天前，聯軍曾警告南部分離主義團體不要在哈達拉穆特省(Hadramawt)採取軍事行動。

這個月初，葉門南部分離主義者發動攻擊，由阿拉伯聯合大公國支持的南方過渡委員會(STC)與沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍交戰，使得兩國比以往任何時候都更接近全面衝突。葉門自2014年以來一直陷入內戰。

聯軍發言人表示，兩艘來自阿聯富查伊哈港(Fujairah)駛來的船隻，28日和29日未經聯軍授權進入穆卡拉港，破壞了追蹤系統，並卸載了大量武器和作戰車輛，「以支援南方過渡委員會」。

根據沙國國家媒體報導，聯軍稱穆卡拉港的攻擊未造成人員傷亡或附帶損害。阿聯外交部尚未對此置評。

根據沙國國家媒體引用聯軍發言人馬里奇(Turki al-Maliki)的話報導，應葉門總統委員會主席阿里米(Rashad al-Alimi)的請求，為保護哈達拉穆特省和馬哈拉省(Al-Mahra)的平民，聯軍空軍在清晨對卸載的武器和車輛採取有限的軍事行動。

兩名消息人士告訴路透社，這次攻擊的目標是兩艘船卸貨的碼頭。

南方過渡委員會分離主義者原本屬於2015年干預葉門以打擊青年運動(Houthis)、由沙國領導的聯軍。但他們後來決定在南方尋求自治。

自2022年以來，他們加入了一個聯盟，該聯盟在沙國支持的權力共享倡議下，控制著青年運動武裝控制範圍之外的南部地區。

目前，阿聯支持的部隊控制著南部大片土地，包括具有重要戰略意義的哈達拉穆特省。

哈達拉穆特省與沙國接壤，兩國有著深厚的文化和歷史淵源；許多沙國知名人士都出身自這個地區。

青年運動在迫使沙國支持的葉門政府向南撤退後，控制了包括葉門首都在內的北部地區。

聯軍補充說：「我們將繼續阻止任何國家在未經合法政府協調下，向任何葉門派系提供軍事支援。」