沙國領軍聯軍：葉門分離派領袖逃往阿聯

沙烏地阿拉伯領軍的聯軍今天(8日)表示，葉門分離派領袖朱拜迪(Aidaros Alzubidi)在推動南部獨立行動未果後，已逃往阿拉伯聯合大公國(UAE)。

聯軍指出，朱拜迪因被控高度叛國罪，昨天遭撤除其在葉門總統領導委員會的職務；在他拒絕前往利雅德(Riyadh)參與會談後，聯軍並對其家鄉省分發動空襲。

聯軍聲明稱，可靠情報顯示，朱拜迪深夜自葉門亞丁(Aden)出逃，經索馬利蘭(Somaliland)與索馬利亞(Somalia)，最終抵達阿布達比(Abu Dhabi)。

阿聯外交部目前尚未回應相關報導。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國同為聯軍核心成員，原本聯手對抗伊朗支持的青年運動(Houthi rebels)，但獲阿聯支持的南方過渡委員會(Southern Transitional Council)上月發動攻勢，使葉門局勢再度動盪。

獲阿聯支持的南方過渡委員會主張南葉門獨立，與沙國維持葉門統一的立場相衝突。(編輯：許嘉芫)