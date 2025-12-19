沙國首艘多用途戰艦下水 根本「自由級」翻版

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國濱海戰鬥艦全數建造完成結案，其中獨立級雖然已經失敗，但「自由級」將可在沙烏地阿拉伯續命，其向美國採購的「多用途水面作戰艦」(MMSC)首艦「沙烏德國王號」(HMS King Saud，F820)16日在美國舉行下水儀式，準備進入最終設備安裝與調適階段，未來將成沙國水面作戰力量骨幹。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「沙烏德國王號」在沙國海軍參謀長格萊比中將、美沙兩國高級官員，以及參與該計畫的相關企業代表見證下，在義大利芬坎特里造船集團位於美國威斯康辛州的「馬里涅特造船廠」(FMM)舉行下水儀式。沙國官員指出，此次下水不僅是該艦造艦進度的里程碑，也是沙國海軍致力推進全面現代化的重要象徵。

MMSC為沙國「圖瓦克計畫」(Tuwaiq Project)的一部分，2015年10月由美國批准出售，總計採購4艘，當時總價值約112.5億美元(約新台幣3547億)。首艦「沙烏德國王號」於2019年10月切割鋼板、2021年5月安放龍骨，預計明年6月完工；後續3艦的建造工作也已陸續展開。

「圖瓦克計畫」旨在強化沙國海軍整體作戰及支援能力，除採購新型軍艦外，也涵蓋投資建設岸基設施與後勤維保措施。目前第二艘「法赫德號」(HMS Fahd)已於2022年10月鋪設龍骨，第三艘和第四艘的建造工作也已展開。

沙國MMSC以洛克希德馬丁集團研製的「自由級」近岸作戰艦(LCS)為設計基礎，不同於原版LCS採用可更換任務模組，MMSC採固定式作戰系統與配備，具完整水面作戰能力。該艦滿載排水量3600噸，採用柴燃聯合動力輪機(CODAG)，最高航速30節(約時速56公里)，配備源自神盾系統的COMBATSS-21作戰管理系統。武裝則配置1門57公厘艦砲、2組Mk41(共16管發射單元)垂直發射系統、「海公羊」(SeaRAM)近迫武器系統、2座20公厘遙控武器站以及Mk 32魚雷發射器等。

