沙國「雙面」操作！憂心伊朗強大 表面勸和、私下勸美動武

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普傳最快可能週日（2月1日）空襲伊朗，這背後恐怕有盟友推波助瀾！網路媒體Axios於30日獨家爆料，沙烏地阿拉伯表面上呼籲雙方克制，該國國防部長哈立德（Khalid bin Salman）卻在華府勸美方動手，以免助長德黑蘭神權政府的氣焰。

沙烏地阿拉伯（左）與伊朗（右）的國旗。兩國為中東的競爭對手，儘管因2023年中國的牽線，雙方達成了「冷和」，但仍相互忌憚。（圖／翻攝自X平台 @mog_russEN）

「雙面人」沙烏地阿拉伯：表面說不能打 私底下勸打？

哈立德這番話與沙國官方的公開表態大相逕庭。利雅德一直警告情勢升級的危險，王儲穆罕默德（Khalid bin Salman）也就此於三週前向美國總統川普表達擔憂，促使川普推遲了打擊行動。根據沙國的聲明，利雅德尊重伊朗主權，並尋求外交解決。

廣告 廣告

哈立德是穆罕默德的弟弟，也是他的心腹。哈立德此行到華府，即是與美方討論伊朗議題。據獨立調查媒體Drop Site News的同日內幕報導，美國軍方高層已通知中東盟友，最快可能美東時間週日，川普就會授權打擊伊朗。

川普下令大規模軍力在波斯灣集結，但白宮官員對外堅稱，川普尚未做出最終決定，他仍願意尋求外交管道。目前美國與伊朗並無直接談判。美國官員稱伊朗對以美方最大要求為基礎的協議，沒有興趣。一名波斯灣國家官員說：「伊朗一直想達成協議。但問題是你想達成怎樣的協議。伊朗想要怎樣的協議，美國又願意接受怎樣的協議？這可是個好問題，現在我們仍未看到雙方的交集。」

哈立德訪美：川普應兌現威脅

Axios報導，哈立德29日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff），以及參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），在白宮舉行了很久的會議。報導引述一名消息來源稱，討論焦點在美國打擊伊朗的可能性。

哈立德隔天又參加長達一小時的秘密會報，15名中東智庫專家與5個猶太團體代表都出席。根據另外三名知情人士的說法，哈立德在會中直言，川普放話好幾週了，應該採取軍事行動，只是川普也應設法降低衝突往區域擴大的風險。據悉哈立德如此說道：「在現階段，如果這（攻擊伊朗）並未發生，只會讓（伊朗）政權更加膽大妄為。」

當中兩名知情人士表示，這應是哈立德在白宮所傳達的訊息。不過，哈立德離場那時，仍不確定川普政府對伊朗的策略或意向。30日的另一場會報中，一名波斯灣國家官員稱，他們區域陷入兩難：美國行動恐會帶來「壞結果」，但什麼都不做，「伊朗將變得更加強大」。

Axios分析，沙國所以立場轉變，是因為他們認為川普已下令決心打伊朗，不想被川普是為反對的一方。知情人士還稱，顧慮到川普的挺以色列立場，哈立德特定在會報中強調，沙國並未敬以色列而遠之，也沒靠向與哈瑪斯有關連的穆斯林兄弟會，並反駁國內興起反以情緒的顧慮。

沙烏地阿拉伯防長哈立德遠赴華府討論伊朗議題，但據傳他此行並非外界所想的「勸和」，而是勸美方動武。（圖／翻攝自X平台 @sentdefender）

伊朗：若遇襲 美國使館將遭報復

面對美國攻擊箭在弦上，伊朗軍方再警告，華府一旦動手，伊朗飛彈將打擊以色列和中東所有美軍駐紮的國家。反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）也獲得政府內部訊息，德黑蘭上週聯絡了沙國、阿拉伯聯合大公國和卡達等國官員，告訴他們如美國攻擊伊朗，美國在這些國家的大使館同樣會遭到伊朗報復打擊。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普施壓伊朗核談判之際！普丁會晤伊朗最高國安官員

伊朗揚言打擊美軍 川普盼避免軍事行動

紐時：擬仿委內瑞拉 川普考慮複合選項對伊朗動武

嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大

