沙城盃田徑對抗賽 千餘位田徑明日之星競技

▲沙城盃田徑對抗賽。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為提升臺東縣田徑技術水準，並培育基層田徑人才，促進田徑競技交流，臺東縣政府自今（14）日起一連三天在縣立體育場舉行114年臺東沙城盃全國中小學田徑對抗賽，有來自全縣各高中職、國中及小學，並邀請包括臺中市后綜高中、桃園市八德國中等田徑重點發展學校，共計13縣市99單位(臺東縣69隊、外縣30隊)1018位選手同場競技，期待學生展現平時練習成果、爭取佳績，同時也歡迎縣民在比賽期間到體育場，為每位上場參賽的選手加油。

臺東縣政府表示，114年臺東沙城盃全國中小學田徑對抗賽，為縣內等級最大的運動會，由新生國小承辦，為促進田徑競技交流，增加縣內選手觀摩機會，循例特邀請全國各縣市高中職以下學校組隊參加，以提升臺東縣田徑技術水準。

縣府教育處指出，本項賽會將分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子甲、國小女子甲、國小男乙及國小女乙組進行，參賽人次計1018人次，亦邀請包括臺中市后綜高中、桃園市八德國中、花蓮縣海星高中等12縣市高中職以下選手參加同場競技，所有賽程自今日上午8點起開始進行競賽，請各參賽學校於賽事期間依秩序冊表定時間前往檢錄，並提前至體育場集結完畢，選手們都賣力展現平日訓練成果，爭取團隊及個人榮譽。

臺東縣政府教育處進一步表示，希望選手能奮力競賽，將平日訓練成果發揮出來，為自己及學校爭取最佳成績，並歡迎鄉親在三天比賽期間，前往縣立體育場觀賽，為每位選手鼓勵支持、加油打氣。