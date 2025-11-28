沙塵影響持續！馬祖空品亮「紅色警示」 鄭明典：戴口罩有幫助

受境外空污影響，今（28）日北部及部分離島地區PM10偏高，空氣品質較差。前氣象局長鄭明典於臉書發文說明，北部與金馬的主要污染物是PM10，為中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來較高落塵量，室內環境相對會好很多。鄭明典也提醒，這波沙塵影響仍持續當中，「戴口罩有幫助」。

中央氣象署指出，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日受東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

廣告 廣告

環境部也發布空品提醒，馬祖地區空氣品質達到紅色警示等級，呼籲所有族群都應減少在戶外活動；西半部、宜蘭、冬山、花蓮地區以及馬公、金門地區則為橘色提醒等級，建議敏感族群減少在戶外從事劇烈活動。

環境部提醒，馬祖地區空氣品質達到紅色警示等級；西半部、宜蘭及花蓮等地區則為橘色提醒等級。圖／翻攝自環境部網頁

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

今晨西半部、北台灣有零星雨 週末好天氣「輻射冷卻低溫下探12度」

濃煙狂竄！澎湖紅羅掩埋場陷火海 6村里空氣品質恐受影響

新竹最低溫10.5度「白天回暖」 東北風挾帶汙染物4地區空污警示