沙威瑪、優格都來自土耳其 駐台代表揭秘從「火雞」到Türkiye的正名路

土耳其駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）與夫人莎愛德 （Saadet Türkeş）。李佳穎攝



歲末年終，火雞是西方國家餐桌上不可或缺的節慶象徵。對多數人而言，火雞象徵團聚與慶祝，英文「Turkey」同時是英語世界中土耳其的國名，為了不再當「火雞」，土耳其於2022年正式向聯合國正名「Türkiye」為正式官方名稱，駐台代表柯睿（Fikret Türkeş）從16世紀大航海時代說起，還原土耳其被錯稱為火雞的漫漫歷史。

土耳其各駐外單位定期在海外舉辦「土耳其週」活動，並邀集當地重要的旅遊與觀光業者出席，盼讓大家了解國家形象與文化，柯睿忍不住正名「土耳其不再是『火雞』」，土耳其的國名的字根原是「Turchia」或「Turquia」，在西語、義語當中都有類似稱呼，原本是「突厥人的土地」的意思，突厥部落建立的鄂圖曼帝國征服了廣大疆域，奠定了現代土耳其的基礎。

柯睿爬梳歷史，現在所稱的「火雞（Turkey）」原本是中南美洲的一種鳥類，於16世紀大航海時代由西班牙人帶回歐洲，貿易路徑行經當時仍是鄂圖曼帝國範圍、位於北非的阿爾及利亞，歐洲人誤以為它來自土耳其，英文稱為「來自土耳其的鳥（hen of Turkey）」，但逐漸被省略為「Turkey」。他補充，事實上火雞在土耳其語中稱為「Hindi」，因為當時土耳其人認為火雞來自印度。

於是在英語世界裡，「Turkey」既成了土耳其的國名，也成了「火雞」這種鳥的名字。如今火雞至今是西方餐桌上重要的節慶美食，土耳其政府為避免混淆，2022年正式遞函聯合國，將國際官方名稱註冊改為「Türkiye」，我國外交部網站也已經將土耳其國名從「Turkey」改為「Türkiye」。

講到吃，土耳其美食是地中海料理重要一支，柯睿解釋，土耳其美食傳承自鄂圖曼土耳其帝國的宮廷菜，當是必須是各地最精緻的食物才能呈給君王，這也造就了土耳其料理對品質與風味的高度要求。他說明，從地理與歷史脈絡來看，土耳其位處歐亞非交會點，承載悠久而多元的文明，且昔日鄂圖曼帝國橫跨歐洲、亞洲與非洲，使得宮廷飲食必須吸納各地料理精華。

柯睿分享，台灣夜市常見的「沙威瑪」其實源自於土耳其，在土耳其語中稱為「Döner」，烹調邏輯與形式可追溯至土耳其安納托利亞與伊斯坦堡一帶的飲食技術意指「旋轉」，核心技法是將層層堆疊的肉片垂直固定，在炭火或熱源前緩慢旋轉烘烤，外層熟成後即切下食用。如今中東地區常以「沙威瑪（Shawarma）」稱之，發音則來自阿拉伯語。

而台灣人日常生活在吃的「優格（Yogurt）」一詞本身即源自土耳其語「Yoğurt」，反映土耳其與中亞突厥遊牧文化的深厚關聯，因為早期游牧民族而言，乳製品是重要的蛋白質來源，而發酵技術則有助於保存與攜帶。在土耳其飲食中，以優格加水與鹽調製而成的飲品「鹹優格飲（Ayran）」已經是國民飲料，也體現了遊牧文化中對乳製品的高度依賴。

