沙子宸入選WBC中華隊！21歲旅美投手成彰化之光

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】世界棒球經典賽（WBC）主辦單位美國職棒大聯盟（MLB）今（6）日公布各隊30人名單，中華隊正式亮相！其中，來自彰化、畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸也榜上有名，成為中華隊投手群的重要戰力。彰化縣長王惠美讚賞沙子宸是「彰化之光」，為家鄉再添一筆國際舞台的榮耀。

中華隊公布WBC 30人名單，21歲彰化藝術高中出身旅美投手沙子宸入選。（啟程國際運動行銷提供）

王惠美表示，沙子宸一路走來展現了非凡努力與毅力。他並非傳統科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受系統化棒球訓練。憑藉高度自律、堅定意志與天賦，短短4年就站上國際舞台，年僅21歲就入選WBC中華隊，是名單中最年輕的投手之一，被譽為「彰藝之光、彰化之光」。

身高190公分的沙子宸，擁有優異身材條件與投球爆發力，最快球速突破150公里，早已獲得美職球探肯定，目前由奧克蘭運動家隊持續培育。他在去年WBC資格賽對戰南非隊擔任先發，臨場表現穩健成熟，展現新世代投手的國際競爭力，讓國人對台灣棒球的未來充滿期待。

不只個人表現亮眼，彰化藝術高中棒球隊整體實力也持續攀升。球隊在2023年及2025年的「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」連續挺進8強，追平隊史最佳紀錄。2026年在「鐵鎚盃貝比魯斯全國青棒錦標賽」中，未配置高三球員，由一、二年級選手挑起重任，勇闖4強並奪下季軍，創下隊史最佳成績，展現扎實培訓的成果。

彰化藝術高中表示，沙子宸在赴美職棒簽約前曾返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹「走出校園，世界很大、機會很多」。2025年黑豹旗期間，他也特地返校為學弟加油，親身示範從校園出發、勇敢逐夢的可能，成為年輕球員最具說服力的榜樣，也再次印證彰藝高中完整選手養成體系的成果。

沙子宸成為中華隊最年輕投手之一，也為彰化再添國際榮耀。（縣政府提供）

為了強化基層棒球發展，彰化縣府持續完善校園運動環境與訓練資源，並配合中央體育政策，目前斥資3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升縣內賽事與訓練品質，打造更友善、更具競爭力的棒球環境。