沙子宸獲得WBC徵詢！展現高度意願：我非常想打 最想對決大谷翔平

今年經典賽資格賽大放異彩的旅美小將沙子宸今年迎來一個驚奇的賽季，除了擺脫低潮讓球速出現明顯的突破外，也在今年順利升上高階1A。休賽季回台後也證實收到了明年中華隊經典賽徵詢，並表達高度出賽意願，還透露最想和大谷翔平對決。

沙子宸證實收到了明年中華隊經典賽徵詢，並表達高度出賽意願，還透露最想和大谷翔平對決。（圖／沙子宸臉書粉專）

從大一時沙子宸便會和投手教練曾浩哲透過運科的方式精進自己，雖然去年表現並不理想，在1A僅繳出防禦率6.33的成績，但在今年總算破繭而出，成功提升球速和球威，並在年初的WBC資格賽面對南非時大放異彩，替中華隊出戰的首戰就向台灣球迷做了最好的自我介紹。

這樣的蛻變也一併帶進了今年賽季，沙子宸在1A繳出宰制級別的表現，50局的投球中繳出2.70的防禦率，僅被打出1發全壘打，也順利在6月底和隊友林維恩一起被升上高階1A。

升上高階1A後，即便面臨短暫的碰撞期，沙子宸初登板僅投3局就失6分，但他也了解自己除了帳面成績表現以外，也需要去解決現在所遇到的課題，比如新的球種使用以及配球模式。

面對明年經典賽的詢問，沙子宸也表示自己有被曾豪駒總教練詢問意願，雖然還不確定是否進入最終名單，能否參賽也需要看球團是否願意放人，但他自己有高度意願代表台灣出賽，「如果球隊允許，各方面都可行，我非常想打。」

最後，沙子宸表示自己最期待對決的對象是大谷翔平，面對任何球星都想對決看看。

