沙子宸 一個從社區棒球走出來的孩子

去年資格賽，在先輸一場的絕境下，以 2.2 局好投帶領台灣穩住陣腳，搶下重要一勝的沙子宸。（圖片取自台灣棒球維基百科）





隨著經典賽即將到來，開訓新聞在社群上越來越多。其中有個少見的名字，正是去年資格賽，在先輸一場的絕境下，以 2.2 局好投帶領台灣穩住陣腳，搶下重要一勝的沙子宸。

隸屬美職體系的球員未被放行參與現階段的集訓，因此沙子宸仍在台南自主訓練，以參與經典賽為目標。有別於現在的媒體關注度，在去年資格賽大放異彩前，沙子宸最為球迷所熟知的印象，是「從社區棒球走出來的孩子」。

棒球，其實沒有想像中遙遠

說到棒球，很多台灣人腦中第一個畫面，可能是職棒滿場的加油聲、國際賽時熬夜守電視，或是某位球星的經典全壘打（例如林智勝在生涯最後打席打出全壘打）。

但其實，棒球離我們沒有那麼遠，它不只存在於職棒球場，也默默出現在離家不遠的地方，甚至是假日午後的一群人揮棒傳接之間。

社區球隊常利用河濱、公立球場，甚至大學運動中心作為訓練場地，聚集周邊喜愛棒球的人們。像是國泰河馬、Dream Young 聯隊、文山社區棒球隊，或是 Xports 小隼鷹等。他們平時累積訓練量和比賽經驗，從有限資源中，逐步建立起穩定的運作模式。

這些畫面，正是「社區棒球」最真實的樣子。

不是為了變成職棒球星才打棒球

雖然對大部分球迷來說，社區棒球是比較陌生的體系，甚至不太能算是一套體系。和國人所熟知的職業比賽、校隊比賽不同，社區棒球的重點從來不是「誰比較強」，而是「誰願意來」。

社區棒球隊往往是居民、家長或熱心志工自發組成，具有相當強的地緣基礎。有上班族下班後的球隊，有親子一起參加的假日棒球團，也有專為樂齡族設計的慢速壘球或讓小小孩體驗的趣味棒球活動。

社區棒球講求的是彈性與陪伴，沒有嚴格選才，也不一定要固定賽季，但透過穩定的練習時間、簡單的分組對抗，讓棒球自然融入生活。一週一天或兩天的練習時間不是壓力來源，而是非常單純快樂的，讓更多人能輕鬆接觸棒球的機會。

業餘也有好手，輕鬆同樣可以很專業

儘管規模不一，不少社區球隊已經發展出 U8、U10、U15 等分齡梯隊，球隊人數甚至可以超過 50 人。拜運動風氣所賜，有些還會導入科學化訓練，透過器材了解自身的運動能力，系統化記錄各項訓練表現。

運動企業也是社區棒球的重要參與者，比如 NiceSports 好的運動集團成立的「河馬俱樂部」，以及崇越集團旗下 Xports 創立的「Xports 小隼鷹」，讓過往多半仰賴熱心家長與教練支撐的社區球隊，開始接觸到更系統化、專業化的訓練資源。

事實上，崇越集團創辦人郭智輝本身便是甲組球隊「全越運動棒球隊」的發起人，長期投入棒球運動。大企業的加入，不只是提供器材或經費支持，更重要的是，讓專業知識與訓練觀念得以向下扎根。

社區棒球既可以「只是打好玩、不用太認真」，也可以「非常專業，能累積實力」，為小球員們打開了更多想像空間。

職棒球隊的營隊，讓棒球更靠近一般人

除了社區自發的力量，職棒球隊近年也扮演重要角色。中職球團常會舉辦棒球營、體驗營或巡迴教學活動，走進地方社區，讓小朋友與家長能近距離接觸職業球員。

這些營隊不一定是為了培養未來選手，而是讓更多人「敢碰棒球、願意嘗試棒球」。當孩子發現職棒球員其實很親切，家長也能一起參與活動，棒球就不再只是電視裡的比賽，而是一項「我也做得到」的運動。

讓棒球留在社區，成為台灣人驕傲的棒球DNA

去年年初鈴木一朗入選日本野球殿堂，他的演講發人深省：過去在日本隨處可見、小朋友玩著傳接球的笑聲，在令和的日本正不知不覺地逐漸消失。

回望台灣，我們或許同樣面對 3C 產品的吸引力與社會競爭的加劇，要讓棒球持續吸引孩子注意力，變得越來越困難。不過，相較於日本曾有高度普及的棒球文化，正面臨人口流失的困境，台灣所處的階段並不相同。

現階段台灣實際參與棒球運動的人口仍相當有限，棒球的發展長期圍繞在專業比賽結果與榮耀之上，尚未真正成為多數人日常生活的一部分，仍有很大空間可以擴展。

當棒球從被觀賞的娛樂活動，擴展到日常參與、共同維護的社區活動，它就不只是偶爾產生優質選手的來源，包含教練、行政與其他幕後工作者，還有長期關注的球迷，各方面參與的人群都會增加。

長期下來，有助於形塑更健康的棒球生態系，投入棒球的人變多、產業需求隨之擴張，帶動從業環境與待遇的改善，形成一個能夠持續向上運轉的正向循環。

衷心希望在不遠的將來，真正撐起台灣棒球未來的，不只有職棒舞台上的球星，還有那些願意在社區裡，替孩子留下球場、替運動留下空間，持續揮棒、接球、陪伴彼此的人。因為當棒球能留在社區——運動，才有機會真正刻在這個社會之中，成為屬於台灣人的棒球DNA。

※作者為棒球粉專「壘包先生」版主