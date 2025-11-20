沙崙國際高中暨英國杜倫公學合作備忘錄簽約

沙崙國際高中暨英國杜倫公學簽訂合作備忘錄，杜倫公學副校長Mr. Pearson親切戴上木馬屠城記的道具，與師生們合影。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／歸仁報導

台南市立沙崙國際高級中等學校廿日舉行「沙崙國際高中暨英國杜倫公學合作備忘錄簽約儀式」，由校長黃詞凰與杜倫公學學術副校長Mr. Pearson 共同簽署合作備忘錄（MOU），並訂下在教育與文化交流方面的共同承諾。簽約後，Mr. Pearson走訪小學部時，正巧師生手作木馬屠城記的道具，他大方戴上面具，親切與師生們合影。

杜倫公學（Durham Cathedral Schools Foundation）是英國超過六百年歷史的傳統貴族名校，而沙崙國際高中與之正式建立教育夥伴關係，不僅是台南教育邁向國際化與多元化的新里程碑，更為台南學生打造直通英國菁英教育的國際舞台。至於兩校的合作將聚焦於教育資源的提升與英國留學機會的拓展，包括多樣學生互動競賽、前往杜倫公學參與一年期 GCSE 課程、短期沉浸式學習體驗或研習計畫，以及申請知名的彼得．李獎學金（Peter Lee Scholarship）等，為沙崙國中部G7-G9學生提供多樣化的國際學習機會。

黃詞凰表示，沙崙國際高中是全台首創的K-12雙語公立學府，學校以「雙語國際、科技創新、人文永續」為願景，在課程規劃上高中階段與加拿大卓越國際學院合作辦理OSSD雙聯學位課程，廿日再與英國杜倫公學締盟，讓國中畢業學生有機會通過考試取得國際生獎學金，選擇赴英國杜倫公學交換一年參與一年期 GCSE 課程，讓國際教育觸角再拓展，一步步實踐國際化的願景。

黃詞凰強調，希望透過與英國杜倫公學的跨國連結，為學生鋪設更多元、更具前瞻性的學習途徑，期盼讓更多孩子在跨文化的教育環境中拓展視野、激發潛能，進而培養具備全球素養與競爭力的未來人才。廿日簽約後，黃詞凰也親自引導杜倫公學副校長Mr. Pearson參觀校園環境，當參訪至小學部教學區時，恰巧看到師生正在手作「木馬屠城記」戲劇道具，充滿童趣的手工藝品吸引副校長的目光，副校長更大方戴上木馬造型面具，親切地與沙崙小學部的師生們合影留念，現場洋溢著歡樂溫馨的氣氛。