沙崙智慧產業園區動土 張善政：創造就業機會及產業投資動能
桃園市長張善政30日上午前往大園區，出席「桃園市沙崙智慧產業園區動土典禮」。張市長表示，桃園是臺灣科技產業的重鎮，面臨全球國際關稅亂局，桃園產業仍展現堅毅韌性，選擇在桃園落腳開發、設廠的需求持續增加。沙崙智慧產業園區開工動土後，也象徵桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑，為地方創造就業機會與產業投資動能。
張善政說明，沙崙園區定位為智慧產業園區，園區肩負重任協助整體產業升級發展，且緊鄰航空城，地理位置優越，也鄰近西濱快速道路台61線，交通條件便捷，開車15分鐘可達桃園國際機場，25分鐘可至台北港。沙崙智慧產業園區開發總面積約9.45公頃，完工後可提供約6.23公頃產業用地，市府預計在兩年內進行土地標售作業，致力吸引更多桃園的產業業界前來進駐。
地政局說明，沙崙智慧產業園區開發案已於114年9月22日核定開發許可，園區並於114年10月20日奉准設置，預計於117年完工招商。園區同時緊鄰大園工業區、觀音工業區及桃園科技工業園區等產業聚落，可提升供應鏈整合效益，並與桃園航空城開發計畫相互呼應，形成完整的產業發展網絡。
地政局表示，沙崙智慧產業園區是依《產業創新條例》於大園區沙崙里辦理開發，預計將引進AI人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等相關產業，開發完成後可創造超過400個就業機會，帶動地方經濟成長，並推動桃園AI智能產業升級。
地政局指出，為響應國家再生能源政策，沙崙智慧產業園區將規劃太陽能發電系統促進再生能源擴大運用，輔導進駐廠商於照明、採光、用電系統採節能設計，降低能源消耗，共同實踐永續發展的目標。
同時為迎接園區未來營運階段的高運量與智慧管理需求，亦將導入智慧園區管理系統，整合智慧節電提升電力系統運轉效率、智慧水管理減少漏水率、智慧空氣監測園區空氣品質，打造以「綠智慧」為核心概念的產業示範園區。包括立法委員涂權吉、市議員徐其萬、市府地政局局長蔡金鐘、大園區長余誌松、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處處長蘇啟昌、台灣自來水公司第二區管理處大園服務所主任陳佳中、桃園市大園工業區廠商協進會理事長賴銘山等均一同出席動土典禮。
更多新聞推薦
其他人也在看
桃園沙崙智慧產業園區動土 以綠智慧創造投資就業
（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園沙崙智慧產業園區今天舉行動土典禮，桃園市長張善政表示，預計2年內進行土地標售作業，將吸引更多產業進駐，為地方創造就業機會與投資動能，協助整體產業升級發展。中央社 ・ 20 小時前
桃園敬老愛心卡福利升級 張善政：明年提高臺鐵補助、開放電輔車
【記者范文濱/桃園報導】 桃園市敬老愛心卡福利將升級，市長張善政29日主持市政會議時表示，為回應長輩通勤與休閒 […]警政時報 ・ 1 天前
桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市 大園沙崙智慧產業園區今動土
桃園市長張善政今（30）日上午前往大園區，出席「桃園市沙崙智慧產業園區動土典禮」。張善政表示，桃園是台灣科技產業的重鎮，面臨全球國際關稅亂局，桃園產業仍展現堅毅韌性，選擇在桃園落腳開發、設廠的需求持續增加。沙崙智慧產業園區開工動土後，也象徵桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑，為地方創造就桃園電子報 ・ 22 小時前
三大策略打造完整產業鏈 桃市加速產業園區開發
桃園市長張善政29日於市政會議中，聽取經發局、地政局「桃園市產業園區開發情形」專題報告後表示，大園、大溪及新屋頭洲等三處產業園區未來將輔導未登記工廠遷入，事涉跨局處業務，請溫代欣秘書長統籌成立專案小組，整合地政局、都發局及經發局等相關局處，擬定具體作法並掌握執行情形，確保產業園區開發順利推動。經發局表示，桃園市目前已報編產業園區共計39處，包含經濟部7大產業園區、沙崙智慧產業園區、桃園智慧倉儲物流園區、桃園智慧產創園區、中華汽車產業園區等4處近三年新增核定之園區，以及其他既有園區28處；目前尚在報編中的園區約有30處，包含6處公辦園區及23處民間報編園區，以及龍科三期園區擴建案。經發局指出，為加速推動桃園產業園區發展，市府將以三大策略同步推進。針對民間報編園區，已制定審查原則供業者依循，並持續召開關懷會議，加快開發與審查進程，同時訂定公共設施維管計畫，促進開發公益性；在公辦園區方面，市府將強化與地方溝通，凝聚共識，並研擬多元安置方案、從優補償，以取得地主支持；龍科三期擴建案則將配合「桃竹苗大矽谷計畫」推動，串聯西部科技廊帶，並協助園區周邊轉型升級，完善園區整體發展環境。地政局表示，市府台灣好新聞 ・ 1 天前
桃園市沙崙智慧產業園區動土 創造就業機會及產業投資動能
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（30）日上午前往大園區，出席「桃園市沙崙智慧產業園區動土互傳媒 ・ 18 小時前
雙11信貸申請增兩成 華南銀行信貸限時享新台幣1,111 元手續費優惠
雙十一及年底旅遊旺季將至，許多民眾規劃購入新機、家電、報名醫美療程或安排出國行程，甚至趁股市大好進場投資。然信用卡額度不足或高額循環利率，易造成財務壓力與信用風險。華南銀行指出，每逢購物季信貸申請人數平均增加近兩成，其中 30至39 歲族群佔比達 34%，顯示青壯年族群更傾向以合理成本靈活調度資金。為迎接年度購物季，華南銀行限時提供新臺幣1,111 元申貸手續費優惠，幫助民眾在消費高峰期輕鬆掌握資金運用，兼顧生活品質與財務彈性。信貸需求年增近 7%，消費與投資雙動能推升借貸熱潮據中央銀行統計，114 年 8 月全台個人消費性貸款金額達 14,754.72 億元，較 113 年同期增加 955 億元，年增率達近 7%，反映國內消費性借款需求持續攀升。同時，台股突破新高也助長了借貸需求，根據金融聯合徵信中心統計，2025年7月信貸人數已增加到 181.6 萬人，較去年同期 172.9 萬人大增 8.7 萬人，而平均每人貸款金額也從去年同期的 72.8 萬元增加到 78.8 萬元，增加近 6 萬元！顯示信貸已不僅是短期消費支出工具，更是民眾進行資產配置與人生規劃的重要手段。華南銀行表示，在日台灣好新聞 ・ 21 小時前
北院審理京華城案 勘驗黃景茂偵訊光碟
（中央社記者林長順台北30日電）台北地方法院審理京華城案，今天上午傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，並傳喚應曉薇顧問吳順民作證，下午勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。中央社 ・ 20 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 4 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 4 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前