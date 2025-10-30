沙崙智慧產業園區開工 帶動桃園智慧科技再升級

桃園市大園區沙崙智慧產業園區30日開工動土。(廖姮玥攝)

桃園市大園區沙崙智慧產業園區30日開工動土，該園區鄰近台61快速道路、台15線、桃園國際機場、台北港等交通非常便利。該園區整體開發面積約9.45公頃，未來將提供超過6公頃的產業用地，預計於2029年完工，並可創造400個以上的就業機會。桃園市長張善政表示，園區交通便利，相信會吸引許多桃園產業進駐，讓桃園智慧科技產業能往前邁進。

桃園是台灣科技產業的重要重鎮，隨著中央推動「桃竹苗大矽谷」政策，國內外科技大廠紛紛選擇桃園作為投資布局首選，顯示桃園具備強大的發展潛力。沙崙智慧產業園區開發總面積約9.45公頃，完工後可提供約6.23公頃產業用地，開發案於9月22日核定開發許可， 10月30日奉准設置，預計於2029年完工招商。園區鄰近西濱快速道路台61線，開車15分鐘可達桃園國際機場，25分鐘可至台北港；園區同時緊鄰大園工業區、觀音工業區及桃園科技工業園區等產業聚落，可提升供應鏈整合效益，並與桃園航空城開發計畫相互呼應，形成完整的產業發展網絡。

張善政表示，雖現在面臨國際關稅的亂局，但是市政府深刻體會到產業界在桃園找地方設廠的壓力，在台灣尤其是桃園的產業韌性非常強，受到國際關稅的影響不多，所以產業在桃園繼續落腳開發設廠的需求持續增加，也造成用地需求非常緊迫，今天開工動土後盼加速土地開發，讓整體開始標售。沙崙智慧產業園區開工動土可說是產業園區的一個里程碑，隨著航空城陸續開花結果，脫離了過去塵土飛揚的時候，產業園區也一樣陸續在開花，盼沙崙智慧產業園區開發完後，能成為桃園產業發展的好夥伴。

桃園市地政局局長蔡金鐘指出，沙崙智慧產業園區依《產業創新條例》於大園區沙崙里辦理開發，預計將引進AI人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等相關產業，開發完成後可創造超過400個就業機會，另外為響應國家再生能源政策，也規畫太陽能發電系統促進再生能源擴大運用，輔導進駐廠商於照明、採光、用電系統採節能設計，降低能源消耗，共同實踐永續發展的目標。未來園區將導入智慧園區管理系統，整合智慧節電提升電力系統運轉效率、智慧水管理減少漏水率、智慧空氣監測園區空氣品質，打造以「綠智慧」為核心概念的產業示範園區。

