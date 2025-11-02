沙崙綠能低碳市集 打造綠色嘉年華

全台首創綠能供電市集－拾光綠意市集於沙崙登場，結合最先進綠能技術及匯聚青農、文創與美食，打造教育休閒產業推廣綠色嘉年華。（記者李嘉祥攝）

▲全台首創綠能供電市集－拾光綠意市集於沙崙登場，結合最先進綠能技術及匯聚青農、文創與美食，打造教育休閒產業推廣綠色嘉年華。（記者李嘉祥攝）

為響應二零五零淨零排放目標，並將永續理念融入市民生活，臺南市政府經濟發展局再度攜手沙崙智慧綠能科學城及社區，於沙崙綠能科技示範場域擴大舉辦「二零二五拾光綠意－沙崙綠能低碳市集」，除結合最先進的綠能技術，並匯集在地青農、文創手作與美食饗宴，打造兼具教育、休閒與產業推廣的綠色嘉年華。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南太陽光電備案量冠居全台，市府致力將綠色能源應用至各角落；沙崙智慧綠能科學城是台灣淨零科技研發重鎮，市府攜手在地社區、法人及企業，透過綠能市集讓市民體驗綠能如何為日常生活帶來便利。

經濟發展局長張婷媛指出，今年市集匯聚逾五十個特色攤位，所有電力均由工研院綠能所與在地優良廠商鼎硯工程共同開發的「E-CUBE移動式太陽光儲能設備」及「Skylight太陽能棚架」供應，讓民眾親眼見證再生能源如何穩定供應活動所需電力，實際感受「綠電生活圈」樣貌及學習綠能與環保知識。