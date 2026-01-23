沙崙資安大樓無人機區凌晨火警 4分鐘撲滅幸無人傷

沙崙科學城資安大樓無人機區發生火警，所幸無人受傷。（民眾提供）

記者張淑娟／歸仁報導

台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城內的資安暨智慧科技研發大樓的無人機區，二十三日凌晨發生火警，消防隊出水灌救，二分鐘內控制火勢、四分鐘撲滅，所幸無人受傷，起火原因調查中。

資安大樓位在國家科學及技術委員會人工智慧產業專區內，市府消防局二十三日凌晨一時許接獲火警報案，立刻出動十三輛車（含救護車一輛）、三十五人趕往處理。

沙崙科學城資安大樓無人機區發生火警。（民眾提供）

該火警由高鐵作業人員發現報案，資安暨智慧科技研發大樓三至四樓起火，現場為資安暨智慧科技研發，建物結構為6層RC建築物，燒毀三樓無人機區三平方米。

消防隊人員到埸出水後，迅速在二分鐘控制火勢，四分鐘撲滅火勢，燃燒面積約三平方公尺，消防系統有啟動，財物損失仍待估計，起火原因正深入。