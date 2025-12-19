沙漠下雪了！沙烏地變身銀白國度 氣象單位警告天候恐將惡化

沙烏地阿拉伯北部地區出現罕見降雪，沙丘覆上一層銀白雪毯。（圖／達志／美聯社，下同）

沙烏地阿拉伯近期受到罕見氣候影響，北部與西北部地區出現大規模降雪，讓原本一望無際的黃沙沙漠覆上一層銀白雪毯。此景象被形容為「世紀一遇」（once in a generation）的天氣事件，讓許多當地居民與網友難掩驚嘆。

沙漠與白雪交織，呈現出中東地區難得的夢幻景象。

英國《鏡報》（Mirror）報導，有X平台（原Twitter）用戶分享大量雪景畫面，包括白雪覆蓋沙丘與孩子堆雪人嬉戲的景象，引發國際網友驚呼：「沙烏地阿拉伯竟然下雪，太不可思議！」根據報導，這場降雪發生於連日不穩定天氣過後，不僅沙丘披上白雪，連道路、屋頂也一併被覆蓋，畫面彷彿歐洲冰雪國度。

廣告 廣告

民眾玩雪、拍照，享受難得一見的雪景。

不過也有當地網友指出，沙國部分高地地區本就偶有降雪，「不是第一次，也不算新鮮事」。包括當地著名的積雪地點包括塔布克（Tabuk）、海爾（Hail）等地區及其鄰近沙漠，這些地區在近年也偶有降雪紀錄。根據氣象紀錄，自2022年以來，中東地區出現降雪的頻率略為增加，專家認為與全球氣候變化有關。

民眾玩雪、拍照，享受難得一見的雪景。

報導指出，雖然沙烏地阿拉伯常與高溫乾燥畫上等號，但其地形與地勢多變，高原與山區在特殊氣候條件下仍有可能降雪。近年隨著氣候變遷加劇，極端氣象事件在全球範圍皆有上升趨勢，中東地區亦無法置身事外。

另外，沙烏地氣象單位預警，未來數日天氣可能持續惡化，將伴隨強風、豪雨與雷暴，提醒居民避免外出，並特別留意淹水道路與天氣警報。這波異常氣候已造成部分地區日常生活中斷，學校與交通一度受到影響。

專家指出極端氣候導致降雪頻率上升，中東地區亦受波及。（圖／翻攝自X，@DailySabah）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚

憲法法庭行事曆露陷！ 推翻憲訴法修正案有預兆

台女上海工作8年學到「有問題先發紅包」 返台實測挨轟：這叫賄賂