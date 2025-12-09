沙漠病入侵？北部貨櫃員染罕見球黴菌症 疾管署揭感染途徑

北部貨櫃員無出國史，疑吸入汙染塵土確診國內首例本土球黴菌症。（圖為貨櫃員工作示意） 圖：Gemini AI 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 北部一名50多歲貨櫃修補員近期並無出國旅遊史，卻出現咳嗽、呼吸喘等症狀，確診為國內今年首例本土「球黴菌症」。疾管署指出，這類黴菌多流行於美洲沙漠地區，推測是透過受汙染的貨櫃塵土傳入，該名個案經藥物治療後症狀已改善，相關接觸者目前無症狀。此案顯示國際運輸頻繁下，非流行區仍有職業暴露風險。

根據疾管署說明，這名個案是北部地區50多歲本國籍男性，職業為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。個案在8月初開始出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等不適症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認感染球黴菌（Coccidioides）。該個案在疾病暴露期間並沒有國外旅遊史，目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已經有明顯改善。衛生單位後續追蹤職場接觸者的健康狀況，目前都沒有出現相關症狀。

針對感染源頭，疾管署表示，推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。當進口貨櫃卸貨後，人員進行修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能因擾動並吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。

疾管署指出，球黴菌症（Coccidioidomycosis）主要是美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區的流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中。人類主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後風險較高，但該病不會在人與人之間造成傳染。多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4週後，會出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。

疾管署進一步說明，少部分人如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。不過整體致死率仍低於1%，大多數感染病人不需要治療即可自行痊癒，僅嚴重個案或高危險群需依醫囑使用抗黴菌藥物。

疾管署強調，考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升之趨勢，雖然台灣並非球黴菌症之流行地區，但貨櫃相關從業人員、港埠工作人員等相關職業人員，仍應留意感染風險。疾管署建議工作時應佩戴口罩，公司也應定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。另外，相關職業人員及4週內曾至或居住於流行地區之民眾，如果出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請務必告知醫師職業類別或近期流行地區活動史。

