沙漠的神祕雕像？TGA創辦人發座標暗示，網猜《上古卷軸6》《戰神》《暗黑破壞神4》新內容

年度盛會遊戲大獎 The Game Awards 2025（TGA 2025），隨著日子越來越接近 12 月 11 日，除了討論今年哪款作品會獲得「年度遊戲」，大家更期待的是各種「世界首次曝光」的遊戲預告，紛紛猜測會有哪些驚喜。其中 TGA 活動創辦人 Geoff Keighley，最近就在個人 X（推特）貼出一串奇怪的文字，最終被人發現是座標位置，有當地人馬上過去查看，發現沙漠中多出了一座奇怪的神雕像。

沙漠中的巨大實體雕像。（圖源：Geoff Keighley／X）

廣告 廣告

Geoff Keighley 在 11 月 29 日突然發文，但內容卻只是寫上「regal.inspiring.thickness」3 個英文單字，與一張奇怪的雕量圖片。其中有聰明的網友迅馬上利用定位服務 what3words 進行搜尋，發現這組詞精準指向美國加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）中的一個特定座標。

其中就有行動力超強的玩家實際前往該地點朝聖，結果在荒漠中發現了一座造型奇特的神秘雕像，有各種骷髏、人類、動物、怪物，甚至是神話生物組合而成的奇異大門。由於年度盛事「遊戲大獎」（The Game Awards）即將登場，大家都直接認定這很可能是某款重量級 3A 大作的宣傳預熱活動。

這座神秘雕像的照片曝光後，立刻在各大論壇引發了玩家間的「鍵盤偵探」討論。部分玩家分析，雕像上的圖騰與裝飾細節，有人認為它看起來像是《上古卷軸》系列中的「Hermaeus Mora」，是掌管知識與記憶的迪德拉魔神，因此懷疑這很可能和《上古卷軸6》有關。

另一派說法則指出，其散發出的黑暗與惡魔氣息，加上沙漠場景，可能暗示著《暗黑破壞神4》的新 DLC 內容預告。此外，還有像是《戰神》的新作等，都在玩家的熱烈猜測名單之中。除了上述奇幻風格的大作外，也包含多年沒有新作的《古墓奇兵》系列，同樣是熱門的推測對象之一。

更有趣的是，由於發現地點旁邊的道路叫做「Yucca Mesa Road」，甚至讓部分粉絲聯想到了傳聞已久的《戰慄時空 3》（Half-Life 3），因為一代中實驗基地叫做「黑色高地」（Black Mesa）。目前各方說法眾說紛紜，Geoff Keighley 成功靠這個實體彩蛋吊足了全球玩家的胃口，而真正的謎底恐怕得等官方正式揭曉。