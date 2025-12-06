沙灘見正妹「小頭凍未條」噁男脫褲洩慾！害她身心受創…1原因無法求償

記者陳弘逸／花蓮報導

公然猥褻前科犯，去年在某知名飯店沙灘上，脫褲裸露生殖器，朝正妹自慰遭判處拘役40天。（示意圖／PIXABAY）

花蓮縣李姓男子有公然猥褻前科，去年在某知名飯店沙灘上，不顧當時有其他人在場大聲嬉鬧戲水，光天化日之下脫褲裸露生殖器，朝正妹小花（化名）自慰；嚇到女方報警提告，刑事部分，李男遭判處拘役40天，得易科罰金；小花提起刑事附帶民事求償10萬元，卻因時效已過，訴訟程序，於法不合遭駁回。

判決指出，李男2024年12月1日下午1時38分，在花蓮知名飯店沙灘上，看到女子小花（化名）樣貌姣好，竟當場脫褲，裸露生殖器朝對方自慰，女方撞見嚇到當場報警提告。

偵審期間，李男都坦承犯行，且他在光天化日之下犯案，當時一旁還有男女大聲嬉鬧戲水，卻無法克制私慾犯案。

法官認為，李男在不特定人或多數人得以共見共聞場所，任意裸露生殖器自慰，造成受害女子驚嚇，感到不適，且犯後未達成和解，也未獲原諒加上有公然猥褻前科，審理後，將他依公然猥褻罪，處拘役40天，得易科罰金，可上訴。

此案，讓小花留下心理陰影，外出恐懼、長期警戒、焦慮、睡眠障礙、學業受影響；對李男提起刑事附帶民事求償10萬元。

因此案，刑事於今年11月24日判決，沒在判決公告前提起刑事附帶民事訴訟，導致時效已過，訴訟程序，於法不合遭駁回。

