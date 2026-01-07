沙烏地主導多國聯軍反攻! 葉門南方過渡委員會領導人倉皇落跑

獲阿聯酋支持的葉門南部獨立勢力迅速奪取多個地區。事件發生後，沙烏地主導聯軍進行反擊並轟炸穆卡拉港口。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯主導的多國聯軍 7 日表示，葉門南方過渡委員會 ( STC ) 領導人祖貝迪目前逃往不明地點，未向南方過渡委員會其他人交代行蹤。

從上週五開始,葉門政府軍發起了一輪快速反攻。他們先是進入了阿拉伯海沿岸的港口城市穆卡拉,隨後宣佈從阿聯酋支持的南方分離勢力 ( STC ) 手中奪回了哈德拉毛省的東部港口和首府。這一連串動作來得又快又猛,基本上把上個月南方分離勢力 STC 取得的地盤都給拿了回來。

沙烏地支持的政府軍不光收復了哈德拉毛地區,還控制了邁赫拉省以及沙烏地邊境沿線的大片沙漠地帶。

葉門政府軍攻擊南方過渡委員會STC所佔領的地盤。 圖 : 翻攝自蒙娜俊夫

在東部的邁赫拉省,當地媒體報導說，STC 的武裝力量甚至沒怎麼抵抗,就從政府機構撤出了。

從現場傳回來的畫面看,哈德拉毛部落聯盟和哈德拉毛保護部隊的指揮官在第二軍區總部接收了返回的政府軍。

他們強調「祖國之盾」部隊、哈德拉毛保護部隊和哈德拉毛精英部隊都是該地區安全不可分割的一部分。這番話其實透露出一個信號，地方部落和政府軍在這次行動中是站在一起的。

南方過渡委員會 ( STC ) 是葉門的分離主義組織，背後有阿拉伯聯合大公國 ( 阿聯酋 ) 的支持 。委員會的成員包含南部 5 省的省長和政府閣員 2 人，由南方運動派閥所組成，主張南葉門脫離葉門重新獨立。

