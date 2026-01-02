沙烏地低調鬆動70年禁酒令! 限非穆斯林高端外籍人士、拚吸金引才

沙烏地阿拉伯可能逐步放寬禁酒令，解酒令是沙爾曼王儲（穆罕默德．沙爾曼）過去 10 年推動社會與經濟改革的一部分。 圖：翻攝自@AllahGreatQura

[Newtalk新聞] 長年以保守宗教形象著稱的沙烏地阿拉伯，近期悄然鬆動實施超過 70 年的禁酒政策。沙國已開始允許具特定身分地位的非穆斯林外籍居民，在首都利雅德購買酒類，被視為實際掌權者、王儲穆罕默德．沙爾曼推動全面現代化與經濟轉型的重要一環。

《華爾街日報》引述知情人士指出，沙國政府近期雖未正式公告，但已允許持有「高級居留身分」的非穆斯林居民，在利雅德一間指定商店購買啤酒與紅、白酒。所謂高級居留身分，通常授予具高度專業技能或雄厚財力的外籍人士。熟悉沙國高層想法的人士透露，下一階段規劃，可能開放紅海沿岸的高檔飯店與度假村供應酒類。該地區近年被沙國積極打造為國際觀光新據點，酒類開放早已在內部討論多年。

酒類政策鬆綁，被視為沙爾曼王儲（穆罕默德．沙爾曼）過去 10 年推動社會與經濟改革的一部分。相關措施還包括解除女性駕車禁令、開放電影院與音樂節、限制宗教警察權力，目標在於改善沙國的保守形象，吸引投資、觀光與高收入外派人才，並降低對石油出口的高度依賴。近年來，沙國也積極將自身塑造成全球大型體育賽事重鎮，不僅吸引 C 羅等足球明星加盟國內聯賽，並預定主辦 2034 年世界盃足球賽。此外，自 2021 年起，沙國每年在港市吉達舉辦一級方程式賽車大獎賽，這類國際體育盛事，普遍伴隨龐大的酒類消費需求。

沙烏地於 1950 年代全面禁酒，起因是一名年輕、醉酒的王室成員槍殺英國外交官。由於伊斯蘭教明確禁止飲酒，且沙國自我定位為伊斯蘭聖地守護者，禁酒政策長年被視為不可動搖的宗教與政治紅線。一名長期居住沙國、近期曾前往利雅德唯一一家可合法購酒商店的外籍人士透露，所有購酒資訊皆透過口耳相傳得知。他形容，該商店位於使館區，外觀沒有任何招牌，入內前須出示居留證件，確認非穆斯林且符合資格後，還必須將手機放入密封袋，以防拍照，才被允許進店選購。

在當前能源市場疲軟、國家預算承壓下，沙國亟欲透過吸引外國資金與外籍人士，緩解財政赤字。與此同時，政府也縮減部分原本極具野心的基礎建設計畫，例如造價高達數兆美元的新未來城（Neom）。沙國短期內不太可能全面解除禁酒令，而是採取漸進、低調的方式推進，避免引發保守社會的強烈反彈。外界普遍認為，沙國可能仿效鄰國阿拉伯聯合大公國模式，在特定地區有限開放酒類，並在宗教敏感地區如麥加與麥地那維持全面禁止。

