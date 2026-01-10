沙烏地大獲全勝！葉門「南方過渡委員會」領導人逃往阿聯

支持「南方過渡委員會」（STC）的民眾，2日在葉門亞丁市的集會上揮舞著南葉門國旗。（圖／達志／美聯社）

由阿拉伯聯合大公國扶植的葉門分離主義團體「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC），以及由沙烏地阿拉伯支持的葉門政府，在上個月陷入分裂，雙方衝突於1月進一步擴大，導致STC領導人祖拜迪（Aidarous al-Zubaidi）逃亡至阿聯，STC部分成員遂於美東時間9日宣布解散該委員會，且全部歸順葉門總統。

據《路透社》報導，獲得阿聯支持的STC 12月曾佔領葉門南部與東部的部分地區，如今這些地區大多已被沙烏地支持的武裝力量重新奪回。同時，STC代表團已前往沙烏地首都利雅德（Riyadh）展開談判。

然而，STC領導人祖拜迪並未參與談判，而是在7日離開葉門。沙烏地領導的葉門聯軍指出，阿聯協助祖拜迪秘密出境，其搭乘的班機被追蹤至阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）的1處軍用機場。其中1名隨STC代表團前往利雅德參與談判的成員，於9日在沙烏地國營媒體播出的聲明中表示，該組織已決定解散。

但STC方面則表示，並未與發起談判的代表團有任何溝通。1名未前往利雅德、且與祖拜迪關係密切的發言人指出，任何關於該組織命運的決定，都只能由整個委員會作出，包括其領導人在內。他補充，任何相關決定都必須等到目前在利雅德的代表團「獲釋」之後，才可能進行。

沙烏地阿拉伯國防部長薩勒曼（Khalid bin Salman）則對STC宣布解散表示歡迎，稱其為「勇敢的決定」。他也指出，沙烏地將召開1場會議，邀請所有團體參與，討論葉門南部的相關問題。

沙烏地阿拉伯與阿聯過去曾組成聯軍並肩作戰，共同對抗在葉門內戰中獲伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）。這場衝突已造成全球最嚴重的人道危機之一。

然而，這2個波斯灣最具影響力的國家，近年來在地緣政治與石油產量等多項議題上出現尖銳分歧。當STC武裝推進至接近葉門與沙烏地邊界時，沙烏地將此視為對其國家安全的威脅，雙方的競逐關係也因此浮上檯面。

STC於9日呼籲在南部城市亞丁（Aden）與穆卡拉（Mukalla）發動大規模示威，要求支持者於10日集結，以展現在政治危機中的「忠誠與堅定」。但隨後，與沙烏地支持的葉門政府立場一致的亞丁當局，以安全疑慮為由，下令禁止在該南部城市舉行示威活動。《路透社》取得的1份官方指令證實了此一禁令。

