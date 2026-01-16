國際中心／程正邦報導

全球野生獵豹的保育工作正迎來歷史性的轉折點。目前被公認為極度瀕危的「亞洲獵豹」，全球僅存不到 20 隻，且全數受困於伊朗境內，極度缺乏的遺傳多樣性讓復育之路布滿荊棘。然而，近期在沙烏地阿拉伯北部洞穴中出土的「自然獵豹木乃伊」，透過高科技基因鑑定技術，意外揭開了數千年前阿拉伯半島的生態秘辛，更推翻了長期以來的傳統學術觀點。

沙烏地阿拉伯北部洞穴中出土的「獵豹木乃伊」，距今約四千多年。（圖／翻攝自《通訊-地球與環境》）

洞穴中的奇蹟：千年木乃伊保存完整

這項重大的科學發現發表於權威期刊《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）。沙烏地阿拉伯國家野生動物中心的研究團隊，在東北部城市阿拉爾（Arar）附近的地下洞穴群中，挖掘出多具保存極為良好的獵豹個體，時間跨度從數百年前延伸至四千多年前。

廣告 廣告

由於洞穴內乾燥且恆溫的特殊環境，這些獵豹遺骸呈現自然「木乃伊化」，其組織樣本讓科學家得以提取出極其完整的全基因組數據，進行深入的演化對比。

極度瀕危的「亞洲獵豹」在伊朗境內，全球僅存不到 20 隻。（圖／翻攝自維基百科）

基因解碼：打破「單一亞種」的學術定論

過去動物學界普遍認為，阿拉伯半島在歷史上僅有「亞洲獵豹」這一單一亞種活動。但此次基因檢測的結果卻令團隊震驚：

* 近現代個體：距今約 130 年前的木乃伊，基因確實與現存的亞洲獵豹高度吻合。

* 上古個體：距今約 1,870 年及 4,000 多年前的木乃伊，基因序列竟與現棲息於非洲撒哈拉地區的「西北非獵豹」最為親近。

這項證據有力地證實，阿拉伯半島曾是亞洲獵豹與西北非獵豹的「重疊棲息地」，兩大亞種曾在這片荒原上共存並交織演化，而非單一亞種獨占。

過去動物學界普遍認為，「亞洲獵豹」是單一亞種。但此次基因檢測的結果卻令團隊震驚。（圖／翻攝自維基百科）

復育新藍圖：引進非洲血統不再是夢

這項發現對「獵豹重返阿拉伯」的復育計畫具有決定性的意義。過去，沙烏地阿拉伯受限於「必須引進原生亞種」的保育倫理，而伊朗的亞洲獵豹數量過稀且無法出口，導致計畫陷入膠著。

如今科學證實「西北非獵豹」亦是當地的原生種血脈，這為保育專家打開了全新的選擇路徑。未來，復育團隊有望透過引進基因多樣性較高的西北非獵豹，在阿拉伯半島進行重新引種，擴大基因庫的同時，也讓這群地表最快的掠食者，有機會在消失數十年後，再次重回牠們曾經奔馳的故土。

沙烏地洞穴驚現「獵豹木乃伊」！基因鑑定推翻千年觀點。（圖／翻攝自《通訊-地球與環境》）

更多三立新聞網報導

WBC台灣隊場次全部完售！東京賽區開賣即癱瘓 韓國球迷：台灣人搶瘋了

花蓮洪災真相！鄉長浮報撤離數爽嗑爐遭押 他告發徐榛蔚「廢弛職務」

北捷案效應！台北動漫節祭「Cosplay禁令」 擬真槍械防毒面具不得進場

南韓「躺平青年」破71萬人！20-30歲自願登出市場 背後原因令央行預警

