沙烏地空襲阿聯代理人後！葉門亞丁國際機場全面停飛

葉門亞丁國際機場（Aden International Airport）於1日全面暫停航班。（圖／達志／美聯社）

葉門亞丁國際機場（Aden International Airport）於1日全面暫停航班，這是海灣國家2大強權沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，為爭奪葉門控制權而持續升高緊張關係的最新跡象。

據《路透社》報導，亞丁國際機場是胡塞武裝（Houthi）控制區以外地區的主要國際門戶，當天機場內擠滿旅客，人們在航廈內焦急等待航班動態的最新消息。

1日稍晚，葉門方面消息人士表示，亞丁與阿聯以外所有目的地之間的航班將恢復運作，不過《路透社》當時尚無法立即證實該說法。

據悉，航班停飛的原因，源於1場針對飛往阿聯航班限制措施的爭端，但事件的實際經過與責任歸屬眾說紛紜。

旅客蘇拜希（Awadh al-Subaihi）表示，他正在機場等候前往埃及首都開羅（Cairo）的航班，以接受醫療治療，「我們正在受苦，這裡還有許多病患和長者，在非常艱困的情況下等待。」

報導指出，阿聯扶植的葉門分離主義組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC）上個月從國際承認的葉門政府手中，奪取了葉門南部大片地區。

支持葉門政府的沙烏地阿拉伯，則將此舉視為1項重大威脅，並因此引爆沙烏地與其海灣鄰國阿聯數十年來最嚴重的1次危機。由阿聯支持的STC，實際掌控國際承認的聯合政府中的交通部；而該政府的主要領導層則獲得沙烏地阿拉伯的支持。

交通部在1份聲明中指控沙烏地阿拉伯實施空中封鎖，稱利雅德（Riyadh，沙烏地阿拉伯首都）當局採取措施，要求所有航班必須經由沙國進行額外檢查。交通部補充稱，當他們對此提出反對時，沙烏地方面澄清，該限制僅適用於亞丁與阿聯之間的航班。

1名沙烏地消息人士否認沙國涉入限制航班的決策，並表示，要求限制亞丁與阿聯之間航班的，其實是葉門自身的國際承認政府，目的是為了抑制持續升高的緊張情勢。該名沙烏地消息人士還指出，STC掌控的交通部隨後拒絕配合相關限制，反而下令全面關閉空中交通。

然而，交通部長辦公室的1名官員否認這項說法，強調部長並未發布任何關閉機場的決定。《路透社》未能立即聯繫上國際承認的葉門政府領導層，該政府自上月STC奪取南部大片地區後，便一直駐留在沙烏地阿拉伯，無法即時就機場關閉與航班限制一事回應。阿聯外交部亦未立即回覆《路透社》對於機場關閉事件的置評請求。

這場外交衝突是葉門危機持續惡化的最新進展，也暴露出2個海灣石油強權之間的深層裂痕。沙烏地阿拉伯本週指控阿聯施壓STC，企圖將其勢力推向沙國邊境，並宣稱這已觸及其「國家安全紅線」，促使阿聯宣布將撤出其在葉門剩餘的所有部隊。

此舉發生在沙烏地領導的聯軍（Saudi-led coalition）對葉門南部港口城市穆卡拉（Mukalla）發動空襲之後。聯軍表示，該處碼頭被用來向分離主義勢力STC提供外國軍事支援。

