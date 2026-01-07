沙烏地聯軍稱STC分離派組織領袖潛逃 葉門和平受阻

（中央社利雅德7日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯支持的聯軍今天指出，葉門分離主義組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC）領袖並未登上一架原定飛往利雅德（Riyadh）的班機，而是逃往不明地點。

路透社報導，獲阿拉伯聯合大公國支持的STC與獲沙烏地支持、國際承認的葉門政府上月爆發衝突，引發阿聯和沙烏地兩個波灣盟友之間不合，就在各方試圖終結這場衝突之際，聯軍做出上述表示。

STC領袖祖貝迪（Aidarous al-Zubaidi）原定前往沙烏地。葉門政府數天前表示，已請求沙烏地主辦一場論壇討論南葉門問題。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）在聲明中指出，一架載有這個分離主義團體多名高層的飛機，在延誤超過三小時後起飛，但機上並未見祖貝迪，且無法掌握他的下落。

馬里奇說，在飛行延誤期間，「有資訊顯示他已調動大量兵力」，並提到「動員呼籲，以及派系人員攜帶輕型與中型武器移動與武裝」。

阿聯與沙烏地間發生齟齬，使原本為了對抗與伊朗結盟的什葉派激進團體青年運動（Houthis）而成立的聯軍出現裂解。青年運動至今仍是葉門最具主導地位的軍事力量。

青年運動2014年攻占葉門首都沙那（Sanaa），隔年波灣國家介入，支持國際承認的葉門政府，導致葉門分裂為多個對立勢力。（編譯：徐睿承）1150107