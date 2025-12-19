沙烏地阿拉伯下雪了！沙漠被厚雪覆蓋 驚人奇景曝光

沙烏地阿拉伯出現下雪天氣。圖／翻攝自鏡報

如果想到冬天的雪景，肯定會率先想到北歐國家，但近日有報導指出，受極端氣候影響，沙烏地阿拉伯出現降雪天氣，經過連續數日的低溫，沙丘、道路、屋頂都被白雪覆蓋，場面相當驚人。事實上，沙烏地阿拉伯地區降雪極為罕見，但是近幾十年以來下雪變得已越來越頻繁。

據英國《鏡報（The Mirror）》報導，沙烏地阿拉伯近幾天出現降雪，有照片顯示，該國的北部、西北部區域，在經過數日的冰凍天氣後，在沙丘、道路、屋頂上都被厚厚的白雪覆蓋。當地政府警告，這種罕見的天氣可能會持續惡化，預計未來幾天將出現強風、暴雨還有雷暴天氣。當地政府已經告知居民在出遊時要謹慎，盡量避開被洪水淹沒的道路，並遵循官方的安全方針。

沙烏地阿拉伯沙漠被厚雪覆蓋。圖／翻攝自鏡報

事實上，當地經歷在數周的暴雨、洪水之後，突然迎來降雪，已經擾亂當地居民的日常生活。氣象學者指出，降雪和最近的降雨都是由一股強大的天氣系統造成，這個系統造成高海拔地區的氣溫降至冰點以下，雖然沙烏地阿拉伯降雪是極為罕見的狀況，但近幾十年來有越來越頻繁的趨勢，尤其是在2022年情況最糟糕。

沙烏地阿拉伯的塔布克、海爾及附近沙漠地區特別容易受到冷空氣侵襲，這是由於冷空氣、潮濕天氣系統結合造成的結果。專家指出，目前這波冷空氣還是有可能打破紀錄，將氣溫降至零下4度，甚至在首都利雅德的北部地區，也有可能會出現降雪。

沙烏地阿拉伯下雪的消息曝光後，引發網友熱議，不少人感到相當震驚，但有當地居民指出，「沙烏地阿拉伯有些地方會下雪，這沒什麼新鮮的，在中東很多國家會連續幾個月下雪，比如黎巴嫩、敘利亞，有時還有約旦等等」。



